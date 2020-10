Todo lo que necesitas recordar antes de ver la temporada 6 de 'Fear The Walking Dead'

Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, este año hemos tenido que esperar más de lo habitual para ver los nuevos episodios de nuestras series favoritas. Una de las perjudicadas ha sido 'Fear The Walking Dead', cuya sexta temporada estaba programada para ser estrenada en verano. La demora nos ha conducido hasta octubre, fecha en la que finalmente verán la luz los nuevos episodios. Si hacemos memoria, la quinta temporada nos regalaba varios regresos e incorporaciones y finalizaba con el grupo dividido bajo las órdenes de Virginia, principal antagonista. Además, dejaban en el aire la continuidad de Morgan.

Los avances y las imágenes promocionales publicadas hasta ahora nos muestran a nuestros protagonistas enfrentándose a un nuevo modo de vida por culpa de Virginia y los Colonos, pero también los hemos podido ver haciendo frente a nuevos peligros con el único objetivo de sobrevivir. La sexta tanda de episodios llega a Estados Unidos el 11 de octubre, mientras que en España los nuevos capítulos se podrán ver doblados en español en AMC España cada lunes por la noche a partir de las 23:00 del lunes 12 de octubre. Con motivo del estreno de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead' y para que puedas seguir la historia sin perderte nada, desde FormulaTV queremos recordar todo lo acontecido hasta el momento.

1 La incorporación de Dwight

Dwight reaparece en 'Fear The Walking Dead'

Una de las principales novedades que nos dejó la quinta temporada fue un nuevo crossover con la serie original, e este caso, producido por la incorporación de Dwight. El personaje interpretado por Austin Amelio abandonaba 'The Walking Dead' en su octava temporada, coincidiendo con su traición a Negan y a los Salvadores y la victoria del grupo liderado por Rick. Su reaparición tenía lugar en un antiguo pueblo abandonado, donde coincidía con John y June. Al principio, ambas partes desconfiaban mutuamente, pero al final se ganaban la confianza. De este modo, Dwight se convertía en uno más de los protagonistas.

Hasta llegar a Texas, la labor de Dwight consistía en la búsqueda de Sherry, a la que seguía el rastro gracias a varias notas escondidas en coches y lugares abandonados. En esa tarea contó con la ayuda de John, hasta que descubrieron que la mujer no quería que siguiera buscándole. Esa fue la excusa perfecta para que Dwight abandonara su propósito y marchase junto a John para ser uno más del grupo. De hecho, aunque huyó al conocer a la nueva antagonista por su parecido con Negan y el pasado al que no quiere regresar, finalmente retrocedió para ser una pieza de apoyo para los que ya son sus nuevos compañeros.

2 El regreso de Daniel

Grace y Daniel en 'Fear The Walking Dead'

En la tercera temporada perdimos por completo la pista de Daniel cuando Nick hizo estallar la presa de agua. Desde ese momento no volvimos a saber nada del personaje encarnado por el actor Rubén Blades, e incluso algunos le daban por muerto porque parecía imposible que hubiese salido con vida de la explosión y del posterior derrumbamiento. Sin embargo, la quinta temporada nos tenía preparada una gran sorpresa. Así pues, por petición de Althea y para ayudar a sus amigos, Víctor se desplazó hasta un almacén, lugar en el que se producía el inesperado reencuentro con Daniel.

Gracias a la conversación entre ambos descubrimos que, durante todo este tiempo de ausencia, Daniel ha estado refugiado en ese lugar con la única compañía de su gato Skidmark. Aunque a Víctor le costó ganarse la confianza de Daniel por los actos cometidos en el pasado, finalmente consiguió que creyese su historia y logró que le ayudará a rescatar a sus amigos. En esa ardua tarea contribuyó Charlie, pues la joven supo cómo ganarse rápidamente el aprecio de Salazar. No solo solo, también logró que se uniera a ellos.

3 Virginia y los Colonos

Virginia, líder de los Colonos en 'Fear The Walking Dead'

La quinta temporada comenzó con Logan como antagonista, sin embargo, a mitad de temporada descubrimos que él no era la principal amenaza de nuestros protagonistas. Los Colonos, grupo encabezado por Virginia, hizo acto de presencia en la plataforma petrolífera, demostrando su peligrosidad, su frialdad y su falta de escrúpulos al acabar con Logan y su gente de diversos disparos certeros en la cabeza. Acto seguido se presentó revelando que había estado siguiéndoles y observándoles, y ofreció su ayuda a cambio de que siguieran trabajando en la elaboración de gasolina para ella.

La negativa por parte de nuestros protagonistas se convirtió en el inicio de una nueva guerra, aunque la intervención de Luciana, que se ofreció a quedarse trabajando para que el resto del grupo pudiese marcharse, apaciguó los ánimos. La forma de actuar de Virginia recuerda a la de Negan al mando de los Salvadores, pues ambos comparten muchos rasgos en común. No solo tienen un carácter impecable y no le tiembla el pulso a la hora de asesinar, también predica a los cuatro vientos que son los encargados de construir un futuro mejor, una premisa que nada tiene que ver con la cruel realidad que esconden. Sin ir más lejos, su amenaza fue tal que al final Morgan no tuvo más remedio que solicitar su ayuda, provocando que el grupo quedara separado de forma indefinida.

4 La boda de June y John

June y John se casan en 'Fear The Walking Dead'

Cuando conocimos a John y a June su historia parecía destinada al fracaso, pero ambos nos hicieron creer que en el amor todo es posible. Si bien es cierto que ella intentó huir y él tuvo que remover tierra y cielo para encontrarla de nuevo, el amor terminó triunfando. En la quinta temporada se convirtieron en la pareja más sólida, demostrando que las dudas pasadas quedaban en malos recuerdos. Tanta era la estabilidad de la que gozaban que, para no perder más tiempo, John decidió proponerle matrimonio a June, sin importar que se encontraban en una situación complicada por culpa de la amenaza de Virginia y los Colonos.

Todos colaboraron para intentar que el día del enlace fuese un bonito momento a pesar de las circunstancias, creando una ceremonia totalmente emotiva. Lamentablemente, a las pocas horas el recién estrenado matrimonio tuvo que distanciarse por culpa de Virginia que, a cambio de ayudarles, ella decidía el destino de cada uno. De este modo, el final de la temporada nos dejaba ese sabor amargo al ver cómo June y John se despedían para separarse de nuevo después de haber superado tantos obstáculos en el camino hasta estar juntos.

5 La relación entre Morgan y Grace

Morgan y Grace en 'Fear The Walking Dead'

Un encuentro fortuito fue el causante de que Morgan y Grace se conocieran. En ese momento, la mujer se encontraba reconociendo una zona próxima a una central nuclear que había colapsado y que había convertido todo en un lugar contaminado por la radiación. Gracias a ella nuestros protagonistas descubrieron los peligros de la zona y aprendieron a cómo actuar para evitar contagiarse. Grace hizo todo lo posible por ayudarles, pero al principio se mostró reacia a acompañarlos, hasta que la amenaza del reactor hizo que no le quedara más remedio que marcharse.

Bajo la creencia de que su destino ya estaba marcado y de que podía morir en cualquier momento por haber estado tanto tiempo expuesta a la radiación, nos mostraron a Grace como una mujer debilitada. Sin embargo, esto no impidió que entre ella y Morgan se estableciera una conexión muy especial. La presencia de Grace consiguió que Morgan abriese su corazón y comenzara a dejar de lado el dolor al que se había aferrado tras la pérdida de su mujer y de su hijo. Aunque ninguno de los dos quería reconocerlo, ambos se habían enamorado, sobre todo Morgan, que se acordó de ella en los instantes finales de la temporada, justo después de conocer la noticia de que Grace está embarazada.

6 Morgan, a punto de morir

Morgan herido en 'Fear The Walking Dead'

La última secuencia de la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead' nos regaló un encuentro muy tenso entre Morgan y Virginia, enfrentamiento que nos dejó con el corazón en un puño tras ser testigos de cómo la líder de los Colonos disparaba a Morgan casi a la altura del corazón y lo dejaba desangrándose y abandonado a su suerte. Además, el propio Morgan parecía tener claro su final al intentar comunicarse por radio con sus amigos para explicarles que tienen que vivir por el futuro que tanto han perseguido, todo ello mientras varios caminantes se acercaban hasta su posición.

No obstante, aunque la quinta tanda de episodios finalizaba dejando en el aire el destino de Morgan, las imágenes promocionales de la sexta temporada nos han permitido saber que sigue con vida. Así pues, como hemos podido ver, presenta un aspecto completamente demacrado, pero lo importantes es que Morgan continúa vivo y dispuesto a reencontrarse con su gente. Desvelada esta incógnita, lo interesante ahora es conocer cómo ha conseguido sobrevivir después del disparo recibido y toda la sangre perdida, así como descubrir si sus compañeros y Virginia le dan por muerto.