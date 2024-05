Por Redacción |

Segunda semifinal de la gran competición músical. Ya se saben todos los países que lucharán por la victoria en el Festival de Eurovisión 2024 el sábado tras la celebración de la segunda semifinal, en la que se jugaron la plaza otros 16 países. En España, a diferencia de la primera semifinal que se vio en La 2, se emitió en La 1 ante 1.285.000 espectadores y un 10,4% de share, pero hay más datos a tener en cuenta.

Mejora a los anteriores

Desde aquí sí se pudo votar en esta ocasión y además vimos la actuación de nuestra delegación,. Su éxito se mide en muchos factores, por ejemplo comparando sus datos con años anteriores o prestando atención al target y público en el que más triunfó.gracias al análisis de la consultoría Dos30'

Si echamos la vista atrás, la segunda semifinal del Festival de Eurovisión crece esta edición. Es mejor que la del año pasado, cuando se quedó en un 9,2% de share en La 1, pero no llega a la de hace dos años, que logró un 11% de cuota de pantalla. A pesar de ello, los datos son mejores que todas las semifinales anteriores a 2022, ya que hasta entonces siempre se habían emitido en La 2. A continuación, se muestra su evolución año a año:

Semifinal 2 de Eurovisión Año Share Espectadores 2015 3,1% 516.000 2016 2,4% 432.000 2017 2,7% 461.000 2018 3,1% 524.000 2019 3,1% 489.000 2021 4,1% 600.000 2022 (En La 1) 11% 1.491.000 2023 (En La 1) 9,2% 1.214.000 2024 (En La 1) 10,4% 1.285.000

Targets

Al emitirse en La 1, en lugar de en La 2, y además contar con la emisión de la actuación de España, el interés fue mucho mayor el jueves y se replicó en sus datos. El festival vuelve a gustar más a hombres (11,1%) que a mujeres (9,7%). Además, triunfa en target comercial, el parámetro más interesante para los anunciantes, en el que logra liderar con un 16,9% de share.

En la división por edades también consigue ser lo más visto entre los jóvenes de 13 y 24 años con un 16,4% de cuota de pantalla. Sin embargo, triunfa sobre todo en el target llamado adultos jóvenes, en el que llega a un increíble 18,1% superando en más de 7 puntos a Antena 3 y Telecinco entre las 21:00 horas y las 23:21 horas, cuando acabó el certamen.

Su media también es buena en niños menores de 12 años (12,9%) y en adultos de 45 a 64 años (10,7%), parámetros positivos frente al dato general. Sin embargo, el concurso musical europeo se hunde también en esta segunda semifinal en los mayores de 65 años, entre los que apenas suscita el interés de un 6% de la audiencia.

División por targets

Cerca de Telecinco

Frente a la competencia, el festival pudo imponerse y mostrar que gusta. Superó sin problema a laSexta y a Cuatro, que se quedaron en un 8,2% y un 6,4%, respectivamente, en el horario de coincidencia. La segunda semifinal también compitió con 'Antena 3 noticias 2' y 'El hormiguero' en la cadena principal de Atresmedia, que ganó con creces a la semifinal y subió hasta un 15,2% de share. Sin embargo, la pública recortó distancias con respecto a semanas atrás en esas más de dos horas que duró la gala.

Su verdadero rival fue Telecinco, al que estuvo a punto de superar en coincidencia. La privada mantuvo su programación habitual conformada por 'Informativos Telecinco 21:00' y 'Supervivientes'. A pesar de la fortaleza del reality, tan solo superó a La 1 en dos décimas al alcanzar el 10,6% de la cuota de pantalla.

En el minuto a minuto, La 1 se disputó casi siempre la segunda o tercera plaza, a excepción de unos minutos, a las 21:59 horas, cuando fue líder por poco. A Telecinco la pudo vencer en el tramo central de la noche, aproximadamente de las 21:35 a las 22:19 horas, en el final del informativo y el inicio del reality. Mientras, a Antena 3 la superó una vez acabó 'El hormiguero'. A continuación, vemos su minuto a minuto:

Curva de audiencia

Triunfa en dos regiones

En la división por regiones, el festival de Eurovisión 2024 ha vuelto a situar a la Comunidad de Madrid como la zona donde más se siguió con un 15,6% de share. Muy cerca se quedó la Comunidad Valenciana con un 15% de cuota de pantalla. Estuvieron por encima de la media Castilla y León (13,2%), Asturias (12,5%), Murcia (12,2%) y Euskadi (10,7%).

Pero no en todas partes pudo funcionar igual. Cerca de ese 10,4% de media se quedó Aragón con un 10,2% de share. De nuevo no tuvo suficiente seguimiento en Cataluña, con un 9% ni en el conjunto denominado Resto, que registró un 8,8%, ni en Castilla-La Mancha (8,6%). El formato no acabó de gustar en más zonas, como Baleares (8,3%), Andalucía (6,8%), Galicia (5,9%) y en las Islas Canarias (5,2%).