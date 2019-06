'Señoras del (h)AMPA' triunfa y llena las redes de memes: "¿Devolverá la fe en las series españolas?"

La nueva serie de Telecinco 'Señoras del (h)AMPA' se estrenaba el pasado 20 de junio ante casi tres millones de espectadores y un 20,9% de share. La ficción protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García ha llegado dispuesta a revolucionar la parrilla veraniega con una serie diferente, trayendo un soplo aire fresco a la televisión española.

La serie ha sido creada, dirigida y escrita por Carlos del Hoyo y la actriz Abril Zamora, conocida por su papel de Luna en la tercera y cuarta temporada de 'Vis a vis'. Antes incluso de su estreno en el canal de Mediaset la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada, de la cual se desconoce cuando comenzaran las grabaciones pero se espera sean pronto.

Mayte, Lourdes, Amparo y Virginia, son cuatro mujeres que verán cómo sus vidas toman un giro inesperado cuando accidentalmente acaban con la vida de Elvira, una odiosa madre que no se cansa de fastidiarlas en las reuniones del AMPA. Una premisa que parece haber atraído la atención de los espectadores que no han dudado en lanzarse a Twitter para comentar con humor el estreno de la gran apuesta de Telecinco para este verano.

Madre mía cómo han cambiado las actrices de Pretty Little Liars! #SeñorasDelHAMPA pic.twitter.com/juITZrigDZ

"Lo he grabado todo y voy a ir a la policía, a no ser que matéis también a mi madre" #SeñorasDelHAMPA pic.twitter.com/OE3NKFXRA6

Anoche vimos una serie de Telecinco ... #SENORASDELHAMPA , el caso es que nos gustó, MUCHO. AÚN me siento sucia. pic.twitter.com/V9h4NnMoYO

NECESITO QUE SEA MIÉRCOLES YA JODER QUE SUBAN A MITELE EL 2º CAPÍTULO POR FAVOR OS LO PIDO PARA UNA SERIE QUE ME GUSTAAAAAA #SeñorasDelHAMPA

Flipando con el primer cápitulo de #SENORASDELHAMPA . ¿Será esta la serie que me devuelva la fe en las producciones españolas? Ya veremos....

Me funcionó bastante guay #SENORASDELHAMPA con toda la mezcla de géneros y especialmente, con cuatro personajes principales de los que quieres ver más ya.

Mis amigas llevándome a casa un sábado a las 7 am #SeñorasDelHAMPA pic.twitter.com/JV5fsJHgur

Masturbarse con David Cantero es de lo más hardcore que he visto en mucho tiempo Jajajajaja!!! Genial #SeñorasDelHAMPA pic.twitter.com/tuebbiLlJn

No he tenido tiempo para comentar "Señoras del (h)ampa".



Me ha parecido muy buena... Y con un guión y reparto MARAVILLOSO.



Espero que tengan la audiencia que se merecen aún siendo temporada baja.



Ojalá muchas más temporadas! @senorasdelhampa#SENORASDELHAMPA pic.twitter.com/dMZoCxF5kI