11 series actuales para vivir el maratón más terrorífico de Halloween

El 31 de octubre es el día más terrorífico del año, pero también es el momento idóneo para disfrutar de un buen maratón con las mejores series y películas de terror. Este género es uno de los más explotados tanto en la gran como en la pequeña pantalla. Si miramos el catálogo de producciones cinematográficas y televisivas encontramos un listado extenso de creaciones que buscan logran que el espectador sienta miedo o, por lo menos, tenga escalofríos durante el visionado. Clásicos como "La noche de los muertos vivientes", "Scream", Historias para no dormir', 'La dimensión desconocida' o 'Historias de la cripta' nos han atemorizado durante años y han marcado las bases del género, abriendo el camino a nuevas producciones.

1 'Marianne'

Plataformas como Netflix o HBO apuestan por este género para elaborar, ofreciéndonos producciones como ' La maldición de Hill House ' o ' Dark ', que beben de ficciones clásicas, pero que nos ofrecen un giro de tuerca de tópicos como las casas embrujadas, las apariciones o los fantasmas. Si eres seriéfilo de manual y, además, un aficionado a todo lo relacionado con Halloween, quizá estés buscando opciones para disfrutar de una noche con buenas dosis de sustos, escalofríos y misterios, por lo que desde FormulaTV traemos un listado cony que, sin duda alguna, no son aptas para los más temerosos o propensos a asustarse fácilmente.

Victoire Du Bois y Lucie Boujenah en 'Marianne'

Una de las incorporaciones más comentadas de 2019 de Netflix ha sido 'Marianne'. Protagonizada por Victoire Du Bois y dirigida Samuel Bodin, narra la vida de Emma Larsimon, una joven escritora que decide regresar a su pueblo de origen, donde los personajes de sus novelas comienzan a cobrar vida. Esta ficción de terror francesa ha logrado estar en boca de todos gracias al buen uso que hace de tópicos como las brujas, las posesiones infernales, las grandes dosis de sangre o los rituales satánicos. Todos estos elementos aparecen en 'Marianne' contribuyendo a generar una atmósfera tensa y tenebrosa que ambientan la historia a la perfección. Si eres de los que todavía no la han visto y te encanta pasar miedo, no dudes en darle una oportunidad.

2 'Typewriter'

Escena de 'Typewriter'

Escrita y dirigida por Sujoy Ghosh, 'Typewriter' es una producción india que se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Formada tan solo por cinco episodios, narra la historia de un grupo de niños que, acompañados por su perro, se obsesionan con una vieja mansión en la que habita un fantasma, por lo que deciden lanzarse a la aventura de buscar espíritus. Los sucesos del pasados se destapan rápidamente, revelando asesinatos escalofriantes y situaciones espeluznantes. Se trata de una apuesta un tanto desconcertante en la que también se dejan ver ciertos rasgos cómicos, pero donde lo paranormal, la tensión, el suspense y el terror quedan remarcados a lo largo de los capítulos.

3 'Black Summer'

Christine Lee, Jaime King y Justin Chu Cary en 'Black Summer'

Siguiendo la estela de 'Z Nation', en abril de 2019 se estrenaba 'Black Summer'. Este spin-off, que cuenta con Karl Schaefer y John Hyams como creadores, gira en torno a la vida de King, una mujer a la que le arrebatan a su hija. Con la intención de encontrarla, emprende un angustioso viaje por un nuevo mundo dominado por los zombies y la hostilidad. En el camino se encuentra con un pequeño grupo de refugiados, viéndose obligada a tomar decisiones brutales durante el verano más letal. La tensión y los sustos predominan en esta ficción, que se distancia de otras series de zombies como 'The Walking Dead' en el sentido de que no destaca la lucha entre los supervivientes, ni nos encontramos con un antagonista todopoderoso que le haga la vida a los protagonistas. En España podemos disfrutar de esta ficción gracias a Netflix.

4 'Diablero'

Protagonistas de 'Diablero'

Basada en el libro "El Diablo me obligó", escrito por F.G. Haghenbeck, 'Diablero' es una producción mexicana protagonizada por Horacio Garcia Rojas y Christopher Von Uckermann. Cuenta la historia del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que recurre a Elvis Infante, más conocido como "diablero", un legendario cazador de demonios. Junto a Nancy Gama, los tres se embarcan en la aventura de encontrar a una niña desaparecida en la ciudad. La lucha entre el bien y el mal acaban convirtiéndose en la protagonista de una historia en la que no faltan los demonios y otras criaturas sobrenaturales. Esta ficción posee muchos elementos de la cultura mexicana, incluidas leyendas de terror propias del país. Si le quieres dar una oportunidad, se encuentra disponible en Netflix.

5 'Al borde de la realidad'

Petra Buckova en 'Al borde de la realidad'

Original de Netflix, 'Al borde de la realidad' es una miniserie formada por seis capítulos en la que nos encontramos con historias diferentes entre sí que forman la trama de cada uno de los episodios. Esto se debe a que la ficción gira en torno a las historias que varias personas comparten con amigos y familiares, relatos horribles de su pasado que son recreados de forma espeluznante. En cada una de esas historias nos encontramos de nuevo con tópicos propios del género como las posesiones demoníacas o las apariciones, pero el punto fuerte de esta ficción son las reconstrucciones de los relatos. La ambientación casa a la perfección con lo contado por cada protagonista y, además, vender esos sucesos pasados como acontecimientos reales vividos por los narradores aporta veracidad a lo que vemos.

6 'Ligera como una pluma'

Liana Liberato en 'Ligera como una pluma'

El terror para adolescentes tiene su representación gracias a 'Ligera como una pluma', una ficción de carácter sobrenatural que está basada en la trilogía homónima de Zoe Aersen. Creada por Lee Fleming Jr. y protagonizada por Olivia (Peyton List), McKenna (Liana Liberato), Alex (Brianne Tju) y Candace (Ajiona Alexus), quienes acogen a Violet (Haley Ramm), narra la historia de este grupo de chicas que aprovechan la noche de Halloween para practicar el ritual que da nombre a la serie. Ese aparentemente inocente juego provoca que una de ellas prediga la forma en la que el resto de sus compañeras va a morir, unas visiones que se hacen realidad. Quizá no sea un terror psicológico que logre ponerte los pelos de punta, pero es una noble aportación al género y es de visionado sencillo gracias a la corta duración de sus episodios. Si te apetece lanzarte a la aventura, tienes disponibles los diferentes capítulos de esta serie en HBO España.

7 'Into the Dark'

Tom Bateman en 'Into the Dark'

Con la intención de ofrecer un nuevo episodio cada mes, HBO estrenó en el año 2018 'Into the Dark', una antología de terror centrada en diversas festividades dependiendo de la época del año. Halloween, Acción de Gracias, Año Nuevo, April Fool's Day y San Valentín son algunos de los eventos que están vinculados a los horrores que aborda la ficción estadounidense. Con una estética y un metraje más cercanos al ámbito cinematográfico, esta antología está formada por episodios elaborados por un equipo creativo distinto, lo que provoca que cada uno de ellos sea diferente y único. Paul Fischer, Paul Davis, Louis Ackerman, Patrick Lussier y el español Nacho Vigalondo, este último a cargo del episodio dedicado a Navidad, son algunos de los directores que han formado parte del proyecto, ofreciéndonos dosis de terror para todos los gustos.

8 'Folklore'

Escena de 'Folklore'

En diciembre de 2018 llegaba a HBO España la ficción 'Folklore', una serie de origen asiático formada por seis episodios. El carácter terrorífico prima en la ambientación y en los personajes, pero sobre todo en sus historias. Elementos como casas tenebrosas con pasadizos secretos o fantasmas forman parte de las tramas, pero cada capítulo narra una historia, una superstición o una mitología típicas de algún país asiático, lo que le añade un ápice exótico a cada episodio. El terror que producen las historias mostradas ha sido reconocido por gran parte de los críticos y espectadores, aunque cuenta con el punto negativo del idioma. La serie ha sido grabada en Japón, Corea, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia, por lo que cada capítulo está en el idioma original del país en el que ha sido rodado.

9 'Castle Rock'

Bill Skarsgård en 'Castle Rock'

Stephen King es uno de los escritores que más ha trabajado en el ámbito del terror y del misterio, elaborando algunas de las novelas más aplaudidas de dicho género. No es de extrañar la insistencia de trasladar esas historias al formato audiovisual, aunque se corra el riesgo de no estar a la altura. 'Castle Rock' es un ejemplo de serie basada en las obras del escritor estadounidense, una ficción estrenada en julio de 2018, que cuenta con la colaboración de J.J. Abrams y el propio Stephen King y que en España podemos ver en Movistar. Protagonizada por André Holland y Melanie Lynskey, se trata de una serie de terror psicológico ambientado en un pueblo ficticio con ese nombre, donde la tensión, la ambientación y las referencias a personajes y relatos de King se conjugan a la perfección.

10 'Gul'

Mahesh Balraj en 'Gul'

En el año 2018 llegaba a Netflix 'Gul', la primera producción de terror de Netflix desarrollada en India. Escrita y dirigida por Patrick Graham, protagonizada por Radhika Apte, Manav Kaul y con el aval de Jason Blum, productor de obras de terror como "[a/]https://www.ecartelera.com/peliculas/insidious/">Insidious", "La Purga" y "Déjame salir", 'Gul' narra la historia de un prisionero que llega a una remota y siniestra instalación militar para ser interrogado. Allí se encuentra con Nida, una experta en interrogatorios que, durante sus investigaciones, descubre que en esa prisión tienen lugar fenómenos extraños que rápidamente relaciona con un gul, es decir, con un violento y vengativo espíritu. La serie destaca por mantener un argumento sólido y lógico, con giros que no son forzados y con escenas que cumplen con las reglas y tópicos del género de terror.

11 'The Purge'

Dos enmascarados en 'The Purge'

Basada en la saga cinematográfica de mismo nombre, en el año 2018 se estrenaba 'The Purge'. Bajo la dirección de James DeMonaco, creador también de la franquicia original, del mismo modo que sucede en las películas, la adaptación televisiva gira en torno a lo que ocurre durante una noche en la que todo está completamente permitido. A medio camino entre el drama y el terror, el miedo en este tipo de productos se produce a raíz de la violencia y el pánico infundado en todos aquellos personajes que no cuentan con los recursos suficientes para protegerse y que deben hacer lo imposible para mantenerse con vida. Aunque quizá pierde en espectacularidad a favor de un mayor desarrollo de los personajes, 'The Purge' sigue siendo un retrato atroz de una sociedad sin escrúpulos en un futuro distópico. En España, la primera temporada de la ficción se encuentra disponible en Amazon Prime Video.