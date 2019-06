AMC lanza Planet Horror, la primera plataforma dedicada al cine de terror en España

Gracias a series como 'NOS4A2', AMC Networks se ha postulado como uno de los principales canales responsables de la difusión del género de terror. Incluso en su grupo de pago ya ha asentado Dark, cadena dedicada en exclusiva al género. Ahora se dispone a ir un paso más allá con su propia plataforma de streaming, Planet Horror, con contenidos dedicados enteramente al terror. Este proyecto se ha presentado en un evento con sus principales responsables al que ha asistido FormulaTV.

Según ha definido Manuel Balsera, Director General de AMC Networks para el Sur de Europa,. En el mercado internacional, la propia AMC ya ha establecido una plataforma dedicada a contenidos de miedo, Shudder, aunque el directivo defiende que esta es independiente de ese proyecto, "concreta, definida y especializada para el público español".

Imagen promocional de Planet Horror

En lugar de una suscripción mensual, Planet Horror se puede contratar por un año a partir de 19,99 euros. El propio Balsera defiende la competitividad de este precio sobre otros servicios similares: "Por poco más de dos entradas de cine vas a tener un año entero de disfrute... o de no disfrute, si hablamos de las taquicardias que te puede producir". Esta suscripción es válida para dos pantallas simultáneas a través de la aplicación, que ya está disponible para su descarga y consumo desde la web, iOS y Android, aunque planea su adaptación a Smart TV y, tras el verano de 2019, a Chromecast.

Para los verdaderos fans

El principal socio que proveerá de contenidos a Planet Horror es Redrum, sello de la productora Wild Duck que se dedica especialmente a películas de miedo. Su presidente, David Fernández, ha explicado lo que se puede ver en la plataforma: "Vamos a estrenar cada semana una película. Van a ser en muchos casos películas inéditas, en otros muchos casos rescatadas, con un gran trabajo detrás para que estén adaptadas al HD y todas ellas dobladas al castellano".

En su gran mayoría, esta plataforma distribuirá especialmente cine clásico de terror y producciones independientes premiadas en festivales, siempre distribuidas en exclusiva por este medio. "En muchos casos, estas películas son imposibles de ver fuera de un festival de género", ha asegurado Fernández, que adelanta que entre ese catálogo se encontrarán las películas de Full Moon Features, legendaria productora de serie B impulsada por el director Charles Band.

Calidad sobre cantidad

Un catálogo que, no obstante, no incluye por el momento ninguna serie: "Inicialmente, el espíritu de la plataforma es cine, pero no descartamos ir progresivamente introduciendo series que tengan que ver con la temática". De la misma forma, no tienen tampoco previstos programas originales sobre las películas distribuidas por su plataforma, que quedaría, por lo tanto, con una oferta en torno a 100 o 200 películas. Más que suficiente para Manuel Balsera: "No se trata de tener una enorme cantidad de catálogo, que luego hace que no puedas disfrutar de nada".

Los jueves del terror

Gran parte del valor de este proyecto es su componente social. Los estrenos semanales que irán sumando películas al catálogo de Planet Horror están previstos para cada jueves, en una experiencia compartida entre la comunidad de suscriptores. Una sensación de comunidad que desde AMC plantean potenciar con eventos periódicos en torno a estos estrenos de los que poco se ha concretado: "Crearemos eventos utilizando las redes sociales, también con ayuda de festivales... pero queremos que sean sorpresa".