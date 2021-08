Los MTV Video Music Awards 2021 están cada vez más cerca. La gala de premios se celebrará en directo el domingo 12 de septiembre en en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). En España la retransmisión se podrá seguir en vivo en MTV España, durante la madrugada del 12 al 13 de septiembre a las 02h00, después del preshow a las 00h30.

Shawn Mendes, Doja Cat, Chlöe y Twenty One Pilots

Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Chlöe y Doja Cat son los artistas que la organización ha anunciado que se subirán al escenario en esta edición. El cantante Shawn Mendes ya interpretó en los VMAs algunos de sus éxitos como "If I Can't Have You" o su famoso tema "Señorita" junto a Camila Cabello, que también actuará el próximo septiembre. El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun (Twenty one Pilots) se subirá al escenario para interpretar el single "Saturday" e intentarán hacerse con su tercer premio a "Mejor vídeo alternativo".

Por su parte, Chlöe debutará en solitario interpretando por primera vez en directo su primer single "Have Mercy", mientras que la artista Doja Cat, que en 2020 se llevó su primer premio a "Mejor artista revelación", opta a cinco premios VMAs, incluidos "Vídeo del año" y "Artista del año". Sin embargo, aunque estas actuaciones han sido del agrado de los seguidores, aún quedan varios nombres por confirmar.

Los nominados a los VMA 2021

Además, la ceremonia acogerá a Maluma, Bad Bunny, Karol G, Cardi B, Harry Styles, Ariana Grande, Taylor Swift o Justin Bieber, que lidera como el cantante que más nominaciones tiene en categorías como "Artista del año", "Mejor Canción Pop", por "Peaches" o "Mejor Colaboración", entre otras. Al joven le sigue con seis nominaciones Megan Thee Stallion. La norteamericana Billie Eilish, Olivia Rodrigo o la española Rosalía también están en la lista de nominados.