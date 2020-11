MTV EMAs 2020: BTS arrasa y Danna Paola, Lali y La La Love You ganan en categorías regionales

Los MTV EMAs 2020 se han celebrado este domingo 8 de noviembre dejando a un claro triunfador de la noche: BTS. La boyband surcoreana se ha alzado con los premios de Mejor Canción, Mejor Grupo, Mejor Directo Online y Mejores Fans. Quienes se han hecho con dos estatuillas son Karol G, quien ha sido reconocida como Mejor Artista Latina y se ha llevado el premio de Mejor Colaboración por "Tusa", junto a Nicki Minaj; y Lady Gaga, que se ha alzado como Mejor Artista Estadounidense y Mejor Artista, uno de los galardones más codiciados.

Little Mix han sido las anfitrionas de un show que ha destilado una increíble energía pese a los cambios por la pandemia. Además, han protagonizado una superlativa actuación grabada en Londres de su tema "Sweet Melody" en la que han aparecido con alucinantes vestidos de satén blanco y acompañadas de un grupo de bailarines y contorsionistas. Han terminado la noche con el premio de Mejor Artista Pop y Mejor Artista de Reino Unido/Irlanda.

BTS, ganador de cuatro MTVA EMAs 2020

Alicia Keys ha protagonizado una imponente actuación de "Love Looks Better". Apareciendo en un principio con una mascarilla de tachuelas que cubría todo su rostro, ha hecho viajar a los espectadores junto a su piano por la noche de Los Ángeles. Sam Smith, por su parte, ha realizado una maravillosa versión de "Diamonds" que ha concluido con un poderoso mensaje llamando a la igualdad: "Don't f*** with the queer kids" ("No j**** a los niños queer").

Uno de los entregadores de premios ha sido el piloto Lewis Hamilton, que ha dado el premio Mejor Vídeo Con Mensaje Positivo a H.E.R por "I can't breathe". La artista multiplatino de hip-hop Doja Cat se ha hecho con el premio a Mejor Artista Revelación y ha sido la encargada de abrir el show saliendo de un set de televisión para aparecer en un escenario de margaritas donde ha realizado una versión con tintes rock de su hit "Say So". David Guetta, reconocido como Mejor Artista de Electrónica, ha actuado acompañado por primera vez por Raye en una increíble cascada de luces en los baños húngaros de Széchenyi. La supermodelo Barbara Palvin se ha encargado de presentar las localizaciones icónicas de Hungría, sede oficial de los MTV EMAs 2020. Budapest será la ciudad anfitriona de la próxima edición de 2021, tal y como se ha anunciado en el pre-show.

La La Love You, Mejor Artista Español

A través de una conexión de Facebook Live, siendo la primera vez que así se hacía, los premios MTV EMA han celebrado un evento en directo en el que se han dado a conocer los mejores artistas locales. En España, La La Love You ha sido nombrado Mejor Artista, después de batirse con Aitana, Leiva, Don Patricio y Carolina Durante. La banda ganadora se ha convertido en todo un fenómeno de este 2020 gracias a su tema "El fin del mundo", que apuesta por una fusión de punk-pop y melodías pegadizas que convierte cada canción en un himno frenético.

Mejor Vídeo

Billie Eilish: "everything i wanted"

Cardi B ft Megan Thee Stallion: "WAP"

DJ Khaled ft Drake: "POPSTAR"

Karol G ft Nicki Minaj: "Tusa"

Lady Gaga, Ariana Grande: "Rain On Me"

Taylor Swift: "The Man"

The Weeknd: "Blinding Lights"

Mejor Artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Mejor Canción

BTS: "Dynamite"

DaBaby ft Roddy Ricch: "Rockstar"

Dua Lipa: "Don't Start Now"

Lady Gaga, Ariana Grande: "Rain On Me"

Roddy Ricch: "The Box"

The Weeknd: "Blinding Lights"

Mejor Artista Revelación

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Mejor Colaboración

BLACKPINK, Selena Gomez: "Ice Cream"

Cardi B ft Megan Thee Stallion : "WAP"

DaBaby ft Roddy Ricch : "Rockstar"

Justin Bieber ft Quavo : "Intentions"

Karol G ft Nicki Minaj: "Tusa"

Lady Gaga, Ariana Grande: "Rain On Me"

Sam Smith, Demi Lovato: "I'm Ready"

Mejor Artista Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

Mejor Grupo

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Mejor Artista Rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Mejor Artista Hip-Hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Mejor Artista Alternativo

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Mejor Artista de Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mejor Artista Latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Mejores Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Mejor Push

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

Mejor Vídeo con Mensaje Positivo

Anderson .Paak: "Lockdown"

David Guetta & Sia: "Let's love"

Demi Lovato: "I Love Me"

H.E.R.: "I Can't Breathe"

Jorja Smith: "By Any Means"

Lil Baby: "The Bigger Picture"

Mejor Directo Online

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone - Nirvana Tribute

Mejor Artista Español

Aitana

Carolina Durante

Don Patricio

La La Love You

Leiva

Mejor Artista Reino Unido/Irlanda

Dave

Dua Lipa

Harry Styles

Little Mix

Stormzy

Mejor Artista Italiano

Diodato

Elettra Lamborghini

Irama

Levante

Random

Mejor Artista Latinoamericano Norte

Danna Paola

Fboi

Jesse & Joy

Sofía Reyes

Zoé

Mejor Artista Latinoamericano Centro

Camilo

J Balvin

Karol G

Maluma

Sebastián Yatra

Mejor Artista Latinoamericano Sur

Cazzu

Khea

Lali

Nicki Nicole

Tini

Mejor Artista Latinoamericano del Caribe

Anuel AA

Bad Bunny

Ozuna

Residente

Rauw Alejandro

Mejor Artista Brasileño

Anitta

Djonga

Emicida

Ludmilla

Pabllo Vittar

Mejor Artista Canadiense

Alessia Cara

Jessie Reyez

Johnny Orlando

Justin Bieber

The Weeknd

Mejor Artista Estadounidense

Cardi B

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Miley Cyrus

Taylor Swift