La Pelopony critica a Rosalía por su actuación en los MTV VMA's: "Ni que tuviera la voz de Marta Sánchez"

La cantante Rosalía está viviendo una época dorada, y se pudo comprobar la pasada noche del 26 de agosto, cuando la catalana se convirtió en la primera mujer española en conseguir un premio MTV Music Award, siguiendo la estela de su compañero Alejandro Sanz en 2001 gracias a 'El alma al aire'.

La Pelopony y Rosalía

Y aunque este premio le trae muchas alegrías, también pude llevar consigo algunas críticas, como las que ha hecho la Pelopony en su perfil de Instagram: "Me alegro mucho por ella, muy guay la actuación y todo, pero a mí la verdad es que las canciones no me gustan mucho. No soy muy fan del reggaeton".

La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha comentado en sus stories que, para ella, el mérito de todo es de la discográfica, que es quien realmente ha llevado a Rosalía hasta allí. De hecho, ella habría preferido a otra cantante española, como Mónica Naranjo, para con quien se deshace en halagos: A mí me hubiera dado mucho más orgullo ver ahí a Mónica Naranjo, porque si llevan a Mónica y la escuchan en todos Estados Unidos se les caen las bragas. Y, sale cantando 'Pantera en libertad', se cae el mundo; pero claro, eso lo paga la discográfica".

Se queda con Marta Sánchez

Finalmente, la joven termina su discurso afirmando que, aunque a "Rosalía se la ve muy bien", no es una cosa para "flipar". "La música que hace ella a mí no me llama y la veo como la típica niña andaluza morena con ojos marrones, que no es que sea algo super amazing", destacaba, para terminar alabando a otra cantante afamada de nuestro panorama musical: "Tampoco tiene la de Marta Sánchez".