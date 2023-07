Por Redacción |

Alberto Núñez Feijóo ha abierto en 'La hora de La 1' la última semana de la campaña electoral de los comicios generales del 23 de julio. El candidato a la presidencia del Gobierno ha sido entrevistado por los presentadores para contar su punto de vista como líder del Partido Popular. Sin embargo, ha sido pillado en una mentira por Silvia Intxaurrondo.

, el único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español, que, por cierto, el señor Sánchez era diputado en la cámara", aseguraba el popular. Durante esas palabras, se oía de fondo el pasar de páginas por parte de la presentadora, que interrumpía sin vacilaciones al entrevistado. "", cortaba con el rostro muy serio.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

"Es absolutamente correcto", replicaba Núñez Feijóo. "No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en el año 2017", expresaba Intxaurrondo. "Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar", se reía el que fuera presidente de la Xunta de Galicia antes de repetir de nuevo el bulo. "Por tanto le reitero: revise usted los datos". "No, mis datos son correctos", se plantaba la conductora con firmeza, sin titubear. "Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Y ya le digo: si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa", requería el líder popular.

Rizando el rizo

Después de la entrevista y vista la polémica surgida, Feijóo ha buscado aclarar sus palabras, aunque para ello ha recurrido a otro engaño. "Reitero que el Partido Popular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez", escribía en redes sociales. Sin embargo, su afirmación en 'La hora de La 1' no iba sobre la congelación, sino sobre la revalorización, de modo que ha buscado otra vía de escape para evitar la polémica que él mismo había provocado.

A lo largo de esta cruda campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo ha sido pillado en varias ocasiones en las que no ha expresado la verdad de lo que decía. Muy criticada fue la actitud de Ana Pastor y Vicente Vallés en el cara a cara de Atresmedia el 10 de julio, donde no se comprobó la información y se permitió que el popular mintiera en diferentes temas. En este debate electoral, aseguró que él había sido el presidente autonómico que menos incrementó la deuda, que el número de autónomos había bajado respecto a 2019 o que España está a la cola en crecimiento de PIB, afirmaciones que más tardes fueron contrastadas como falsas.