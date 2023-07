'Socialité', obligado a aclarar una información controvertida sobre Julián Muñoz

Por Redacción |

El pasado 2 de julio, 'Socialité' informaba de que habían pillado a Julián Muñoz acompañado de dos mujeres en una barca en Menorca. El programa hacía pública la descripción de un testigo, que afirmaba que no necesitaba bastón ni ayuda para subir a la lancha. Rápidamente, María Patiño aseguró que el exnovio de Isabel Pantoja buscaría el modo de justificar dichas imágenes.

María Patiño en 'Socialité'

Además, la presentadora no dudaba en hacer pública su opinión sobre el exalcalde de Marbella. ", que era prácticamente insolvente para no pagar la multa que se le impuso en su día, después de los múltiples delitos que ha cometido", afirmaba Patiño mientras una redactora daba la noticia.

No obstante, el formato producido por La Fábrica de la Tele ha tenido que rectificar la noticia seis días después. Durante la emisión del 8 de julio, María Patiño paralizaba la actualidad informativa, que en ese momento estaban tratando las vacaciones de Victoria Federica, para leer un comunicado remitido por Julián Muñoz, tal y como ella misma expresaba, "en relación con una información dada en la edición del programa del domingo, 2 de julio".

El comunicado de Julián Muñoz

A continuación, la presentadora pasaba a leer a cámara dicho escrito: "Quiere aclarar que el día 1 de julio no se encontraba en Menorca subiéndose a una lancha, sino con su familia, en la ciudad de Marbella. Según también indicaba, no salió de la provincia de Málaga desde que se le concedió la libertad condicional". Tras esto, María Patiño no ha realizado ningún comentario y ha pasado a otro tema.