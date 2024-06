Por Alejandro Burrueco Marín |

Una vez Ángel Cristo salió de 'Supervivientes' los titulares sobre la batalla familiar con su madre, Bárbara Rey, no han hecho más que aumentar. Por su parte, su hermana Sofía Cristo sigue aprovechando su espacio en el programa de Antena 3 'Espejo público' para dar respuesta a las múltiples acusaciones de su hermano: "No voy a hablar de las opiniones de mi hermano, pero sí puedo hablar de cómo yo me siento".

Sofía Cristo en 'Espejo público'

Cristo relata que ya son ocho meses desde que estalló el tema de su hermano: "". "Nadie tiene la legitimidad de hablar de si yo puedo recaer o no", responde a las advertencias de su hermano mayor., mientras sus abogadas se encargan de poner las demandas pertinentes a "personas", "productoras y cadenas".

"Ahora mismo me cruzaría de acera, sinceramente", responde Sofía Cristo a Gema López cuando le pregunta qué haría si se encontrase a su hermano. La colaboradora insistía preguntando si lo evitaría por miedo a su propia reacción: "Tengo más miedo a otras cosas, a mi reacción te aseguro que no". "Yo me dedico a ayudar a un montón de gente que tiene problemas, pero no soy psicóloga, ni si psiquiatra", añade cuando le han preguntado por posibles traumas infantiles que den respuesta a la actitud de su hermano.

El día a día de Sofía Cristo con la prensa

La DJ cuenta que su psicóloga le ha recomendado no ver nada en televisión sobre la trama con Ángel Cristo, pero acaba por enterarse de todo por la prensa que va a comentarle las declaraciones a la puerta de su casa. "Hacen directos desde la puerta de mi casa, se ve el portal, se ve el número, se ve la escalera, creo que es muy injusto", explica sobre la situación que están viviendo sus vecinos. Sin embargo, asegura respetar el trabajo de la prensa y entiende su situación: "Yo sé que ellos están esperando un día entero esperando a que salga simplemente para recibir un 'gracias'".