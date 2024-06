Por Mario de Hipólito de Sande |

Desde el 24 de noviembre de 2023, fecha en la que rompió su silencio, Ángel Cristo Jr. ha experimentado una serie de cambios muy importantes en su vida, como su participación en 'Supervivientes 2024'. Ahora, el 31 de mayo, se ha sentado en '¡De viernes!' tras su expulsión disciplinaria para contar todos los detalles de cómo está su relación con su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo.

Sofía Cristo

La guerra entre el exsuperviviente y su madre es conocida por todos, pero. Durante su entrevista en el programa de los viernes por la noche de Telecinco,. Además, asegura que "es una víctima de mi madre", culpando una vez más a Bárbara Rey. También ha negado rotundamente que su hermana haya cuidado de su padre en algún momento. "", acusó sin piedad.

Sofía Cristo le ha acusado de violento y agresivo, pero el exsuperviviente no se ha quedado callado. "La echaron de 'Secret Story: La casa de los secretos' por violenta, queda reflejado quién es la agresiva y quién es la violenta. No ha aprovechado los colegios tan caros que mi madre ha pagado con el dinero del rey emérito", ha confesado sobre su hermana. "Hice de hermano y de padre de mi hermana y eso me ha traído muchos problemas. Mi madre era una madre ausente. Se encerraba en la habitación para atiborrarse de pastillas", continúo narrando.

¿Existe posibilidad de reconciliación?

Ángel Cristo ha sido muy claro respecto a su postura sobre el tema de su madre. Considera que ha desaprovechado todas las oportunidades que la vida le ha brindado para demostrarle su cariño, por lo que la posibilidad de una reconciliación está prácticamente cerrada. No obstante, desea tanto a Bárbara Rey como a Sofía Cristo que "los años que les quedan los vivan muy felices, pero que me dejen en paz". Sugiriendo de esta manera que está dispuesto a enterrar el hacha de guerra, pero cada uno por su lado.