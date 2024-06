Por Beatriz Prieto |

Tan solo unos días después de que Ángel Cristo Jr. lanzara sus últimos ataques contra su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, la DJ visitó el podcast "Querido hater" de Malbert. Un encuentro en el que, además de pronunciarse brevemente de la expulsión disciplinaria de su hermano de 'Supervivientes' y de sus declaraciones, la madrileña criticó la actual postura de Telecinco hacia su madre, recordó su experiencia en dicha cadena y habló de su salto a Antena 3.

Sofía Cristo y Malbert en el set de "Querido hater"

"De saltar de Telecinco a Antena 3,. Yo con Telecinco de verdad que no tengo ningún problema, nunca duermas la mano que te ha dado de comer", declaró Cristo, a quien, respondió la DJ, a pesar de que "no me arrepiento" de haber formado parte de la cadena de Mediaset, aunque "he trabajado en programas donde me he divertido mucho y que, y también lo he pasado muy mal".

"No estoy en la misma frecuencia y sintonía", argumentó la madrileña, al desvelar que había recibido muchas llamadas tanto para participar como para comentar realities en Telecinco. Además, Cristo mencionó su fichaje por 'Espejo público' "con Susanna Griso, que es una tía encantadora, una gran profesional": "Es un programa que me mola mazo y es muy blanco con el corazón". Una declaración que Malbert aprovechó para preguntar si "crees que en la otra cadena había conductas agresivas". "Yo creo que las hay. Con mi madre. ahora mismo, las actitudes que tienen son muy agresivas y creo que se blanquean algunas cosas que no deberían blanquear", lanzó la invitada.

"Van a llegar demandas"

Asimismo, Cristo se mostró "totalmente de acuerdo" con Malbet cuando este criticó de Telecinco que fuera "de family friendly", cuando "sus actitudes dicen completamente lo contrario". "No quiero hablar porque, ¿sabes cuándo van a hablar? Cuando lleguen las demandas. Que van a llegar", aseguró la madrileña, tras lo cual señaló que "es muy triste que una mujer que ha sufrido tanto como mi madre, que es una mujer maltratada, siga siendo una mujer maltratada. Porque lo está siendo y, si la gente no es capaz de verlo, estamos llegando a una sociedad con más retraso incluso que antiguamente".

"Me da pena las cosas que a veces escucho y que mi madre tenga que escuchar eso, una mujer con 74 años que lleva toda la vida luchando y trabajando no se merece eso. Ella ni ninguna", insistió Cristo. A la hora de mencionar la expulsión de su hermano de 'Supervivientes 2024', la invitada reconoció que "es un tema del que no me apetece demasiado hablar, pero en los realities se tienen que aceptar las expulsiones disciplinarias". "Lo que menos me apetece es hablar ahora mismo de mi hermano", confesó la DJ, quien tenía la esperanza de que "a veces el karma tarda, pero llega".