Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La tercera entrega de 'Solo asesinatos en el edificio' llegó a España, a través de Disney+, en agosto de 2023. Sin embargo, los seguidores de la serie tuvieron que esperar hasta el 3 de octubre para ver cómo acababa el último capítulo de esta temporada. Justo ese mismo día, pudieron conocer que la ficción de Hulu iba a tener una cuarta parte.

Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short en 'Solo asesinatos en el edificio'

A pesar de que todavía no hay una fecha oficial de estreno para los nuevos capítulos de la serie estadounidense,. Según ha confirmado Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, en una entrevista para Deadline,

"Tengo muchas ganas de ver a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez tomarse un pequeño descanso del edificio de apartamentos y venir a Los Ángeles", ha comentado el directivo. Además, también ha recordado que, aunque en la tercera temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' no se fueron de Nueva York, la trama no se centró únicamente en el edifico Arconia, sino que se pusieron las miradas en un teatro de Broadway en el que había muerto uno de los protagonistas de la obra que Oliver (Martin Short) estaba preparando.

¿Volverá Meryl Streep?

En esta entrevista, no ha querido hablar de la posible aparición de Meryl Streep en la cuarta parte, ya que hay que recordar que la conocida artista estadounidense tuvo un personaje en la tercera temporada: "No tengo nada que compartir, pero pienso que brindó una de las mejores actuaciones televisivas del año pasado. He escuchado la canción que cantó una docena de veces. Nunca me canso de ella". Tanto para averiguar si la actriz continúa en la ficción como para saber qué hacen los tres protagonistas en Los Ángeles, habrá que esperar al estreno.