Steisy ('MyHyV') saca a la luz las cosas sexuales más raras que le han pedido en la cama

Steisy y Pablo han conseguido que su canal sea uno de los más famosos dentro de la plataforma de Mediaset. En ella, narran sus aventuras y su día a día, pero también realizan, de vez en cuando, alguna confesión que deja al público boquiabierto. Así ha pasado con uno de los últimos vídeos que han subido, en el que ambos se han puesto a recordar cuáles han sido las cosas más raras que les han pedido en la cama.

Steisy y Pablo

Pablo reconocía que él no ha vivido cosas tan heavys como su pareja y que, aunque le guste pensar de vez en cuando en alguna locura, al final nunca se atreve a llevarla a cabo. Steisy, por su parte, sí que tiene vivencias para rato, aunque las más raras las pasó con una persona en concreto. Tal y como ha desvelado, en el pasado estuvo con un chico, que, a los pocos días de conocerse, le contó que su padre había fallecido hace un año. Ella le expresó su pésame y la cosa siguió como si nada, hasta que un día, en la cama, él le preguntó: "¿Tendrías sexo con mi padre?" "¡El padre que estaba muerto!", recuerda la joven con cara de circunstancia: "No sabía qué decir, me quedé petrificada y no se me ocurrió otra cosa que decirle: 'sí, ¡y a tu madre!'", explica Steisy, que todavía alucina con el momento.

La cosa con esta persona no quedó ahí, ya que tiene dos anécdotas más con él. "Ese es el que me compró tres bragas y, mientras estábamos haciéndolo, me decía: 'ahora ponte éstas, ahora éstas'", seguía rememorando Steisy, que terminó con el culmen de todo: "Ese fue el que me hizo mearle". Pablo, aunque ya sabía un poco la historia, no podía parar de mirar incrédulo a todo lo que estaba contando, mientras que ella prosiguió: "Y a mí con lo que me cuesta mear... Estuve espatarrada hasta que lo conseguí. Luego meé lo más grande", terminaba de narrar.

Anécdotas más light

Como diría el refranero, la historia es "para mear y no echar gota", frase que en este caso viene que ni pintada. Después de ella, las demás anécdotas quedaron un poco deslumbradas, aunque también soltó perlitas, como por ejemplo el sitio más raro donde había practicado sexo: una cabina de rayos uva o un hospital. También confesó que a Pablo le gusta hacerlo en sitios públicos, algo que a ella tampoco le importa.