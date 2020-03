Steisy protagoniza un sensual desnudo integral que ha revolucionado a sus seguidores

Steisy se convirtió en una de las tronistas más destacadas en 'Mujeres y hombres y viceversa' y después demostró su valía en 'Supervivientes'. Aunque dejó claro en ambos programas la sensualidad y sex-appeal que desprende, ella no ha parado de demostrarlo en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, ha protagonizado una publicación donde aparece completamente desnuda en una cama del hotel Loob que ha incendiado las redes sociales.

Patricia Steisy completamente desnuda en su cama Patricia Steisy Patricia Steisy completamente desnuda en su cama

La exsuperviviente tiene acostumbrados a sus más de 917.000 seguidores en Instagram a unos sensuales posados ligera de ropa, pero esta última publicación ha destacado por encima del resto no sólo por su desnudo integral si no por el significado que tiene después de la crisis de pareja que ha tenido con Pablo Pisa. La publicación, que ya acumula más 45.000 me gusta y cientos de comentarios, tiene como título: "mañana de un relato sexual".

El mensaje que acompaña su impresionante posado muestra que la relación con Pablo va viento en popa después de la crisis que pasaron y que estuvieron a punto de romper: "Así es como se reciben unos muy buenos días. La cama destrozada, yo destrozada, todo por el suelo, desayuno en la cama y, mientras desayuno, veo por una cristalera al vikingo más guapo del mundo con su pelo largo rubio, unos ojos enormes verdes que te invitan a bañarte con él, bañándose desnudo y un culo...qué culo, pero eso me lo quedo para mí (...) Me voy, tengo mucha faena para hacer con ese vikingo", confesaba la granaina.

La "megacrisis" que casi rompe su relación

La pareja lo explicó en un vídeo del canal de la extronista, 'Soy Steisy' en la plataforma de vídeos de Mediaset. Ambos tuvieron una fuerte pelea durante su aniversario y Pablo decidió volver a Roma. Después de varios días separados la pareja comenzó a mandarse mensajes para tener un reencuentro y finalmente Steisy se compró un billete a la capital italiana donde mantuvieron una conversación que arregló sus diferencias. Ahora, con la publicación que ha subido la colaboradora de 'La habitación del pánico' deja claro que su relación está mejor que nunca y que finalmente ha encontrado el amor.