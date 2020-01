Steisy se sincera sobre su bisexualidad: "Fue muy duro, pensé que estaba mal de la cabeza"

Patricia Steisy es uno de los rostros más conocidos de Mediaset y las redes. La joven saltó a la fama con su participación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', para después concursar en 'Supervivientes'. Ahora, suele narrar su día a día y curiosidades sobre su vida en la plataforma de vídeos de Mediaset, en la que ha querido aclarar unos cuántos rumores que circulan sobre ella y su novio, Pablo, que se han declarado abiertamente bisexuales.

Patricia Steisy

"Estamos hasta la polla de justificarnos", comienza la joven el vídeo, con el que pretende acabar con los tópicos que circulan sobre su condición sexual. "Nos preguntan sobre quién es el hombre y quién es la mujer, pero qué es de hombres y qué es de mujeres", razona Steisy, que confiesa estar cansada de los roles de género. "¿Maquillarse es de hombres o de mujeres?", lanza al aire mientras su pareja le maquilla.

"Ser bisexual es que igual de enamoras de un hombre o de una mujer. Te enamoras de la persona, razona la granadina, que desmiente que eso lleve intrínseco el hecho de ser una pareja liberal. "Dos personas, cuando se enamoran, no quieren convertir a su pareja. O sí, pero yo no me veo preparada", continúa, para sentenciar: "Somos una pareja más convencional de lo que la gente se piensa que somos".

El ser consciente

La vida de Patricia Steisy no ha sido nada fácil. A muy pronta edad comenzó una relación tóxica con un hombre que la maltrataba física y psicológicamente. Ademas, ha confesado que nunca encajó del todo bien en la sociedad que la rodeaba, por lo que el tener sentimientos por mujeres era algo que le costaba admitir. "Sentía que estaba mal de la cabeza. Fue un momento muy duro. Entre que era nerviosa, traviesa, la pobre, la rara... Si encima me gustaban las mujeres... Pensaba que estaba enferma", rememora. No obstante, explica que a los 19 años, con uno de sus novios, comenzó los intercambios de parejas y el contacto con mujeres. Así, poco a poco fue abriéndose un poco más a su realidad y, ahora, ha encontrado en Pablo una persona que la comprende al 100%.