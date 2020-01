Steisy confiesa que tiene cuenta en OnlyFans, la web para adultos de pago

Steisy ha vivido uno de los peores momentos de su vida, sin duda. La que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y participante de 'Supervivientes' ha revelado el problema de salud que ha estado a punto de costarle la vida. En su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset, esta explicaba las consecuencias de un operación con sus primeras prótesis mamarias. "El tacto no era el mismo, se empezaron a desplazar a los lados y empezó a cambiar la forma (...) se miraron todos con cara muy rara y cuando me vio el doctor me dijo: 'esto no está bien, hay que quitarlo ya'", explicó entre lágrimas, contando que el problema era que la prótesis se había encapsulado, por ello su equipo médico tuvo que acabar quitándosela a trozos.

Steisy

El gran temor de Steisy

En una entrevista en El Confidencial, la chica ha querido tranquilizar a sus seguidores después de ese dramático vídeos, y ha contado que "me encuentro perfectamente, hasta puedo ir al gimnasio siempre y cuando no haga pecho". Además, explica que en este proceso de recuperación su novio está siendo fundamental y es que, tal y como también cuenta, "me da masajes en las cápsulas para que los pechos no se pongan muy duros". Pese a ello, reconoce que no lo ha pasado nada bien este tiempo: "Tenía miedo a dejar de ser yo. Mi pecho es mi seña de identidad, y bueno, mi autoestima empezó a caer".

Una nueva operación, por salud

Someterse a una nueva operación no ha venido motivado por esta "falta de identidad" tras perder sus pechos, se ha implantado nuevas prótesis por salud. "Después de hacerte el bolsillo en la primera operación, algo se tiene que meter ahí. Y más después de haber tenido tanto pecho", explica, añadiendo que fue el médico el que optó por una cápsula de 420 gramos, al ver que tenía una glándula mamaria muy pequeño. "Quedaron perfectas", reconoce la chica, antes de dar detalles de su nueva vida laboral, más allá de esta compleja operación a la que se ha visto sometida.

Su nueva vida laboral

Steisy a día de hoy cuenta con una gran fuente de ingresos: OnlyFans. La chica tiene un perfil en esta web en la que, tal y como ella cuenta, "comparto fotos y vídeos subidos de tono" a cambio de dinero por parte de los internautas. Una sorprendente actividad que la chica compagina con trabajo con marcas en Instagram, con eventos, con anuncios de publicidad, con mercadillos de segunda mano con su ropa y con su propio canal en la plataforma de vídeos de Mediaset España junto a su novio Pablo, tal y como cuenta en esta extensa entrevista. La chica se muestra muy satisfecha de "no depender de televisión" aunque reconoce que sigue siendo "chica reality".