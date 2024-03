'Sueños de libertad' descubre quién ha secuestrado a Julia y Petra chantajea a Fina

Por Redacción |

Una nueva semana avanza en 'Sueños de libertad', la ficción diaria de Antena 3 producida por Diagonal TV. Después de que Begoña descubriese que no está embarazada y se lo contase a Andrés, esta continúa pensando cómo decírselo a Jesús. Mientras, Jesús recibía durante el lunes 4 de marzo de 2024 una llamada diciendo que habían secuestrado a su hija Julia, sospechando que es obra de Lázaro.

'Sueños de libertad'

En el episodio del martes 5 de marzo de 2024, Jesús prefiere no alertar a la guardia civil yEs entonces cuando se confirman las sospechas del padre de Julia y vemos a Lázaro con Julia en un cobertizo. En él, el hombre insiste a la niña de que él no es un asesino ni ha matado a nadie de la familia.

Por otra parte, Carmen deja claro que no se arrepiente de haber cortado su relación con Tasio y Claudia aprovecha la situación para intentar avanzar con él, entendiendo que tiene vía libre con él y consiguiendo una cita con él. Ella, deslumbrada por los encantos de Tasio, intenta convencer a Fina de que el chico no es tan malo.

¿Se lo contará?

Hablando de Fina, esta tiene miedo de enfrentarse a Petra, quien ha chantajeado a la joven después de que esta intentara besarla, amenazando con que iba a contar a todo el mundo su sexualidad. Para evitar que Petra hable, Fina debería dejar su puesto en la tienda o su padre y Marta descubrirán que le gustan las mujeres. Además, Luz también tiene problemas en el trabajo ya que solo dos hombres han ido a vacunarse, pero hay alguien dispuesto a hacer lo posible para que la doctora no se vaya.