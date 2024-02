Por Redacción |

Se renuevan las sobremesas de Antena 3. Está a punto de estrenarse 'Sueños de libertad', su nueva gran apuesta. La sustituta de 'Amar es para siempre' narra la historia de Begoña, una joven anclada en un matrimonio destructivo. Su intento por ser feliz y escapar de su marido en España en 1958 y las vivencias de sus personajes se colarán en todas las casas desde este domingo.

'Sueños de libertad'

Un arranque prometedor

Para ello cuenta con. Ellos interpretan al trío principal de la serie de Diagonal TV y, junto al resto del equipo, los podremos descubrir el domingo 15 de febrero en el prime time de Antena 3. Para saber lo que se encontrarán los espectadores, hemos analizado su capítulo de arranque en este artículo de opinión.

La serie apunta maneras en su inicio y en algunos puntos clave del episodio. Arranca con una impactante persecución que atrapa a la audiencia y que ya se promociona en Antena 3. La acción y la incógnita por lo que ocurre permite a la ficción retener la atención de los espectadores antes de entrar en la trama.

Nada nuevo

Tras ese inicio prometedor, la ficción decae. La serie cae en una presentación de personajes y de tramas que no aporta nada innovador y que se hace demasiado larga. Los principales argumentos de la trama repiten tópicos demasiado vistos en los últimos años en series diarias, sobre todo ahora que hay varias en emisión y que en los últimos años hemos visto numerosos proyectos de época.

'Sueños de libertad'

Inicios sentimentales, traiciones familiares, un villano muy claro o diferencias de clases sociales entre trabajadores y señoritos son las bases. Por ello, da la sensación de que lo que estamos viendo no es nada nuevo. Sin embargo, sí acierta al apostar por la reivindicación de la figura de la mujer frente al machismo de la época sobre todo en el terreno laboral.

Es necesario presentar a los personajes y se nota que se hace un esfuerzo en intentar ser originales. A pesar de ello, la lentitud y las tramas vacías no se deberían percibir en un estreno. La clave está en poner todas las bazas para cautivar a la audiencia y, a excepción de un giro que sí funciona, el episodio es bastante lento.

También son muy básicos los diálogos principales. Una vez más se repiten las estrategias y decisiones propias de las series de sobremesa y se extienden eternamente las conversaciones, en su mayoría vacías. Dotar de más acción y menos relleno, principal problema de las series diarias, sí que sería el gran elemento diferenciador del proyecto.

'Sueños de libertad'

Buenas interpretaciones y decorados

Más allá de la trama o los diálogos, su ejecución no es sencilla. La serie consigue compensar lo que hemos comentado antes, en cierta medida, con su reparto. En su mayoría está a la altura y se complementa con una fuerte producción visible en las localizaciones o decorados.

Gran parte del elenco aporta a la ficción y encaja bien en el rol que se les propone. Especialmente su trío protagonista conformado por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay funciona muy bien y el triángulo que marca su vínculo, al menos en ese inicio, también es acertado. Los sitúa rápidamente como protagonistas y genera curiosidad su historia.

'Sueños de libertad'

Por otro lado, la serie demuestra que tiene un buen despliegue para ejecutarse de la mejor manera posible. Se nota una fuerte inversión en decorados, pero además no todo ocurre en interiores. La serie tiene varias escenas en exteriores, al menos en este primer episodio, que dotan a la ficción de mayor credibilidad fuera de atrezzos, y que evidencian un intento por darle más importancia a su producción, en muchas ocasiones menos destacada en las series diarias por el enorme esfuerzo que conllevan.

Conclusiones

Con todo ello, va a ser una serie que gustará a los espectadores acostumbrados a las series diarias porque mantiene la línea de muchas que hemos visto. La trama principal engancha, pero su prolongación en el tiempo la puede convertir en insignificante. Además, las historias secundarias poco atractivas no la complementan bien.

Un refuerzo por potenciar a sus actores con diálogos podría impulsar al proyecto. Si se consiguen construir escenas más directas y con más acción podría hacer subir mucho el nivel de impacto de la serie porque en los momentos en los que ocurre es en los que más consigue atrapar a la audiencia. En una serie diaria no va a haber solo movimiento, pero crecería mucho y se convertirían en fenómeno si la audiencia no tuviera la sensación de que no pasa nada si se pierde un episodio.

Por todo ello, los espectadores de 'Amar es para siempre' encontrarán en 'Sueños de libertad' un sustituto en la línea. Sin embargo, no parece, a priori y tan solo viendo un episodio, diferenciarse demasiado de las demás ficciones diarias y de época que hemos visto recientemente. Es en ese elemento diferenciador donde se encuentra la clave del éxito de las series diarias más exitosas.