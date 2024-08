'Sueños de libertad' sorprenderá a Marta y Fina y María fingirá dolor ante Andrés

Por Redacción |

'Sueños de libertad' arranca otra semana como la única serie diaria española disponible en la sobremesa, ya que 'La Moderna' sigue fuera de los planes de La 1 mientras los Juegos Olímpicos sigan en pie. Y para poder plantar cara a la oferta deportiva, la serie de Antena 3 avanzará en los frentes abiertos que ya vimos el pasado viernes 2 de agosto, cuando Begoña se mostró cada vez más al límite en su matrimonio con Jesús. A eso se sumaba la ausencia de su madre y una grave discusión con su marido al descubrir los tranquilizantes.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

Tasio se empecinó en participar en el negocio de Íñigo, aunque para poder implicarse necesitaba 2.000 pesetas. Por su parte,, por lo que no tardó en avisar a su amiga del peligro que entrañaría una relación amorosa. En lo que respecta a Damián, no hizo más que mentir más a Digna al decirle que Jesús no tuvo nada que ver con el accidente de Begoña, mientras que

El próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 5 de agosto en Antena 3, María será una de las principales protagonistas. En primer lugar, la joven se decantará por fingir dolor para hacerse con la atención que tanto tiempo ha buscado por parte de Andrés, aunque, a su vez, él tendrá que tomar una vital decisión con respecto a Begoña. Además, María verá corroborada su mentira por parte de Jaime, que cederá al chantaje, y Mateo querrá que Claudia se implique en La Legión.

Tasio insistirá en implicarse en el negocio con Íñigo, aunque lo hará totalmente a espaldas de Carmen. Marta empezará a sospechar sobre la enfermedad de Jaime, y además se verá sorprendida por Isabel a la salida del recital junto a Fina. Por último, Luz le pedirá a Jaime que sea sincero con Marta y Joaquín y Luis razonarán el motivo de sus diferencias a Digna.