Por Redacción |

La tensión entre Luis y Jesús está en su máximo punto en 'Sueños de libertad' después de que el hijo de Damián se enfrentara a su familia, negado a que estos aceptaran al perfumista en el grupo directivo. Además, Jesús ve cómo su mujer lo está mintiendo, dado que desconoce todo lo que ocurre entre Begoña y su tía. Esta ha ido a visitarla al sanatorio, pero piensa que todavía no es el momento de revelarle a su esposo toda la verdad.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

Por otro lado, Mateo ha comenzado a sospechar de don Agustín, puesto que. Carmen estaba dudando acerca de qué hacer con la propuesta del productor, pero lo que sí tenía claro es que no iba a escuchar las advertencias de Tasio. Respecto a Damián, ha empezado a ver algo extraño entre Digna e Isidro, y es que no lleva nada bien el acercamiento de estos dos. Por último, María ha buscado una mayor cercanía con Begoña, pero lo que ha conseguido es llevarse la negativa de esta.

En el episodio 32 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 9 de abril, Damián se verá obligado a revelar un terrible secreto tras la negativa de Jesús a que Luis forme parte de la junta directiva de Perfumerías De la Reina. Con ayuda de Joaquín, Jesús seguirá indagando en qué ocurre con Begoña, quien todavía no le ha revelado lo que pasa con su tía. Y hablando de investigaciones, Mateo tratará de averiguar qué esconde don Agustín, pues algo no le cuadra.

Carmen ha decidido aceptar la proposición del productor de participar en la película; sin embargo, se enterará de que primero debe pasar un casting. En cuanto a Gema, le recomendará a Joaquín que se acerque más a Andrés y no ayude tanto a Jesús. Fina va a sufrir tras conocer la grave enfermedad de su padre, pero ya no solo por lo cerca que está este de la muerte. La mayor ilusión que tiene él es ver a su hija enamorada de un buen hombre, y esto no hace más que perjudicar su relación con Marta.