'Supervivientes 2019': Carlos Lozano y Miriam Saavedra se besan tras pasar una noche juntos

Donde hubo fuego, cenizas quedan. O eso reza el refranero español. Y en 'Supervivientes 2019' parece que la leña arde. Carlos Lozano y Miriam Saavedra han saldado su última cuenta pendiente con la audiencia y han pasado juntos una noche, tal y como decidió el público a través de una votación online. A pesar de la expulsión del presentador, Lozano y Saavedra han disfrutado de un verdadero culebrón peruano bajo las estrellas hondureñas.

La expareja aprovechó el encuentro para hablar e intentar solucionar sus rencillas.. No obstante, quiso cerciorarse de que los rumores que apuntaban a una posible infidelidad por parte de Miriam eran falsos, y así se lo prometió la peruana.

Hacen las paces con un beso en la boca

Fue entonces cuando la charla se tensó y Carlos le echó en cara que Miriam hubiese dicho públicamente que no estaban juntos cuando se veían y se acostaban a diario. La joven, por su parte, reconoció haber mentido frente a las cámaras porque, según ella, tenía "la cabeza intoxicada" por otras personas que le recomendaban no confirmar su relación con el presentador: "Lo que yo no esperaba era salir y encontrarme con todo lo que decías", se lamentó la peruana entre lágrimas.

"Me cambiaste por la fama"

Los reproches no habían hecho más que comenzar. Carlos volvió a mencionar la supuesta infidelidad de Miriam y le acusó de haberle cambiado "por la fama": "Siga usted su camino, que sea muy feliz, siga mintiendo", zanjó el presentador. El exconcursante le llegó a decir a su ex que "no sabía amar", pero a pesar de los reproches, la expareja se fundió en un abrazo justo antes de dormir.

A la mañana siguiente, Lozano se mostró algo más dispuesto a olvidar las rencillas del pasado: "Tengo que empezar de cero y olvidarme de todo esto. Ha merecido la pena, ¿no? Se ha acabado la tontería de discutir". La pareja se despidió con un beso en la boca y es posible que una vez en España retomen la relación, a pesar de que Carlos le habría prometido a su hija no volver con Saavedra.