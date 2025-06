Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado jueves 19 de junio fue 'La noche de los finalistas' de 'Supervivientes'. Este debate en plató estuvo cargado por una gran intensidad de emociones que vinieron de la mano de Anita Williams y José Carlos Montoya, que parecen haber roto por completo su relación. Además, la catalana se disculpaba con Makoke por haber negado haber tenido sexo con Montoya en Playa Misterio, cuando la colaboradora insinuó que quizás podría estar embarazada y por eso haber cogido algún kilo. En su momento Anita lo negó rotundamente e incluso estalló contra ella, pero esta vez se sinceraba.

Antes de la entrada en plató de Montoya, Anita aprovechaba para abrirse con Sandra Barneda sobre en qué punto se encontraba la relación de ambos. Confirmaba que sí se encuentran actualmente distanciados y daba explicaciones sobre los recientes rumores: "Todo lo que se ha dicho no es cierto, pero el 80% sí, el otro 20% está mal explicado. No sé ni cómo estoy, estoy asimilando, pero estoy bastante decepcionada, aunque me lo esperaba".

Montoya llorando en 'La noche de los finalistas' de 'Supervivientes'

Con la entrada de Montoya en plató, ambos protagonizaban un duro cara a cara. Sandra Barneda, como mediadora, intentaba poner paz entre ambos y aclarar la situación, cosa que se le complicó por el fuerte carácter de ellos. De hecho, él en cierto momento abandonaba el plató entre lágrimas, pero gracias a la presentadora volvió algo mejor anímicamente. Fue entonces, ya más "calmados", cuando Montoya acusó a Anita de no estar siendo del todo sincera, lo cual hizo que la catalana explotara. "¿Quieres que sea sincera? Makoke, perdón, tenías razón. En Playa Misterio sí hubo sexo", confesaba.

"¿Quieres que te saque de Manuel lo que he recibido esta mañana?", respondía él. Al parecer, este cambio de la noche a la mañana en su relación estaría causado porque Montoya se ha dejado llevar por nuevas informaciones que ha recibido sobre Anita, y que no le hacen especial gracia. "Estuve abrazando, dándole cariño (...) Ella que no meta polvos donde no hay, que no meta la churra donde no se ha metido. Que tengo una familia. Cuando he echado un polvo a los cuatro vientos le he dicho a España: 'Viva Cayo Paloma'. Yo no tengo necesidad de callarme un polvo", explicaba sobre lo ocurrido en Playa Misterio.

Sandra Barneda, Anita Williams y Montoya en 'La noche de los finalistas' de 'Supervivientes'

El misterio sin resolver de Playa Misterio

"¿Conchita la del polígrafo no puede venir? Yo de mentirosa no voy a quedar", decía la catalana. Además, Anita argumentaba que "lo de Cayo Paloma tampoco lo quería contar y lo contó porque le dije que deberíamos contarlo porque en este programa hay una audiencia y se merece saber la verdad". "¿Yo no tengo una familia, solo la tienes tú? Me da igual todo, solo me importo yo", continuaba. Este argumento que también lo aprovechaba Pelayo Díaz: "Qué egocéntrico, qué poco hombre". Lo cierto es que no llegaron a ningún punto medio ni acuerdo entre los dos, por lo que su relación parece que por el momento tan solo va a peor.