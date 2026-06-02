'La isla de las tentaciones' cae al 13,5% mientras 'MasterChef' supera a 'En tierra lejana'

Por Redacción |

Noche habitual de lunes con 'La isla de las tentaciones' manteniéndose como la oferta más vista del prime time, aunque perdiendo algo de fuerza respecto a la semana anterior. El reality de Telecinco registra un 13,5% de cuota de pantalla, un punto menos que hace siete días, y se queda por debajo de la barrera de los 900.000 espectadores.

La segunda posición es para 'MasterChef', que protagoniza una de las mayores subidas de la noche. El talent culinario de La 1 alcanza un 12,2% de share y 723.000 espectadores, mejorando dos puntos respecto a la semana pasada y recuperando terreno frente a sus competidores. Por detrás se sitúa 'En tierra lejana', que continúa mostrando una notable estabilidad en Antena 3 con un 11,5% de cuota de pantalla, dos décimas más que hace siete días.

Por debajo del podio, Cuatro recuperó la emisión de 'En guardia' tras la programación especial de 'Horizonte' de la semana pasada. El espacio dedicado a sucesos y crónica negra firma un aceptable 6,5% de share y supera el medio millón de espectadores, pero empeora los registros obtenidos por Iker Jiménez hace siete días.

En laSexta, la película "The Town (Ciudad de ladrones)" alcanza un 5,5% de cuota de pantalla y reúne a 371.000 espectadores, mejorando los resultados obtenidos por el especial de 'El objetivo' dedicado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, La 2 dedica la noche al centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con la emisión de "Niágara". El clásico cinematográfico registra un destacado 3,8% de share y supera los 400.000 espectadores, aunque cede tres décimas respecto a "Cómo casarse con un millonario", emitida la semana anterior dentro del mismo ciclo.

En el access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo y mejora además sus resultados respecto a la semana pasada. El programa de Pablo Motos alcanza un 13,9% de cuota de pantalla y reúne a casi 1,7 millones de espectadores, ganando seis décimas en siete días.

El segundo puesto vuelve a ser para 'La revuelta', que también mejora sus cifras y firma un 12,1% de share con cerca de 1,5 millones de espectadores, aumentando 1,2 puntos respecto al lunes anterior.

En Cuatro, 'Horizonte' regresa a su duración habitual y registra un notable 9,1% de cuota de pantalla, superando el millón de espectadores y mejorando en 1,3 puntos su último dato en esta franja. Por último, 'El intermedio' anota un 7,2% de share en laSexta y suma dos décimas respecto a la semana pasada.

Marta Sánchez en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

La revuelta Margarida & Maxi 1.458.000 12,1% MasterChef723.000 12,2%

La 2

Trivial Pursuit583.000 5,7% Cifras y letras769.000 6,4% Cine clásico Niágara 408.000 3,8% XXIX Premios Max de las Artes Escénicas73.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero Marta Sánchez 1.676.000 13,9% En tierra lejana814.000 11,5%

Cuatro

First Dates472.000 4,7% Horizonte1.082.000 9,1% En guardia Los crímenes de Calig: Operación destino 535.000 6,5%

Telecinco

First Dates1.063.000 8,9% La isla de las tentaciones846.000 13,5%

laSexta

La Sexta clave423.000 4,5% El intermedio858.000 7,2% Cine The Town (Ciudad de ladrones) 371.000 5,5%

Marcia Cross en la película "Vivir con miedo"

Late night

El cine en laSexta empeora los registros de las reposiciones de 'Equipo de investigación' (-0,8)

'MasterChef' también mejora en el late night de La 1 (+3,2)

'En tierra lejana' cede 1,1 puntos en una semana

La 1

MasterChef210.000 11,9%

La 2

Metrópolis Edu 9.000 0,5%

Antena 3

En tierra lejana180.000 6,0% Sportium Game Show49.000 2,9%

Cuatro

En guardia: Mujeres contra el crimen La desaparición de Manuela Chavero 284.000 5,9% En guardia: Mujeres contra el crimen El crimen de la mujer sin nombre 174.000 6,5% Sportium Game Show85.000 5,2%

Telecinco

Gran Madrid Show142.000 6,6%

laSexta

Cine 2 Vivir con miedo 84.000 3,6%

Gabriel y Begoña hablan con Beatriz en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' cae seis décimas en una semana

'Malas lenguas' sigue en horas bajas en La 1 y cede 1,3 puntos en siete días

'¡Allá tú!' se mantiene como lo mejor de la tarde de Telecinco con un 10,6% (+0,6)

La 1

Directo al grano812.000 10,0% Valle Salvaje715.000 10,4% La promesa919.000 13,5% Malas lenguas693.000 9,7% Aquí la Tierra949.000 11,8%

La 2

Saber y ganar625.000 6,9% Grandes documentales324.000 4,1% Escocia, un año salvaje Otoño 321.000 4,0% Travesías animales épicas329.000 4,5% Malas lenguas526.000 7,7% Sukha197.000 2,8% Trivial Pursuit245.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.175.000 13,7% Y ahora Sonsoles727.000 10,3% Pasapalabra1.615.000 20,1%

Cuatro

Todo es mentira584.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe412.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo742.000 9,4% El diario de Jorge664.000 9,7% ¡Allá tú!814.000 10,6%

laSexta

Zapeando525.000 6,2% Más vale tarde389.000 5,6%

Mañana

'La hora de La 1' recupera terreno y aumenta casi un punto respecto al lunes pasado

'Espejo público' también sube y mejora en 2,5 puntos el dato de hace una semana

'El programa de Ana Rosa' cae casi 2 puntos con la entrevista a Feijoó

La 1

La hora de La 1352.000 18,9% Mañaneros 360498.000 16,3% Mañaneros 3601.007.000 12,1%

La 2

Jardines con historia Pazos de Rivadenlla y Oca 10.000 1,0% Jardines con historia Mallorca: Raixa y Son Marroig 19.000 1,4% Los recién llegados de la naturaleza Dora, la bebé muriquí 23.000 1,3% España pueblo a pueblo Las Palmas de Gran Canaria-Tacoronte 37.000 2,0% Aquí hay trabajo27.000 1,3% La aventura del saber25.000 1,1% Las recetas de Julie: Los agricultores de hoy País cátaro 45.000 2,0% El western de La 2 La duquesa y el truhán 92.000 2,9% El cazador115.000 1,8% El cazador249.000 2,7%

Antena 3

Espejo público322.000 13,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Caballa adobada con ensalada 800.000 16,3% La ruleta de la suerte1.649.000 21,8%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Money Money 12.000 1,0% Alerta Cobra Implacable 17.000 1,1% Alerta Cobra La rehén 32.000 1,7% Alerta Cobra Fiesta familiar 31.000 1,5% En boca de todos264.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica183.000 10,7% El programa de AR280.000 12,9% Entrevista Alberto Núñez Feijóo 342.000 15,9% Vamos a ver367.000 10,8% El precio justo615.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el humorning156.000 11,4% Aruser@s260.000 12,6% Al rojo vivo293.000 7,9%

Informativos

La sobremesa del lunes arranca con 'Antena 3 noticias 1' consolidando su dominio absoluto con un 23,1%, medio punto por encima de los 22,6% que registró hace siete días: una subida modesta pero que refuerza su ventaja sobre el resto. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' acusa una caída de 0,6 puntos respecto al lunes anterior, pasando del 9,3% al 8,7%, mientras que 'Telediario 1' se mantiene exactamente igual que hace una semana, en el 14,2%, sin ceder ni ganar terreno.

La noche depara el movimiento más llamativo de la jornada: 'Antena 3 noticias 2' sufre un retroceso de 1,9 puntos respecto al mismo lunes de la semana pasada, bajando del 20,4% al 18,5%, aunque conserva el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede, del 9,1% al 8,5%, medio punto menos. En cambio, 'laSexta noticias 20h' cede un punto entero respecto a hace siete días, pasando del 7,3% al 6,2%, la bajada más pronunciada en términos relativos entre los informativos de noche.

La 1

Informativo territorial 1837.000 12,9% Telediario 11.328.000 14,2% Informativo territorial 21.027.000 11,3% Telediario 21.274.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana234.000 14,0% Antena 3 noticias 12.157.000 23,1% Antena 3 noticias 21.835.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1586.000 8,0% El desmarque Cuatro 1422.000 4,6% Noticias Cuatro 2427.000 5,7%

Telecinco

El matinal97.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00809.000 8,7% Informativos Telecinco 21:00830.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h697.000 8,2% laSexta noticias: Jugones430.000 4,6% laSexta noticias 20h466.000 6,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas