'Supervivientes 2025' hace balance de su edición más vista desde 2022: "Los temporales han sido durísimos"

Tras la final de ' Supervivientes 2025 ', emitida el martes 17 de junio,marcada por el éxito de audiencias y por la proclamación de Borja González como ganador. Con un 25,9% de share y 1.734.000 espectadores en su final, la edición 2025 de 'Supervivientes', director general de Contenidos de Mediaset España.

"Hoy es un día de celebración y agradecimiento. Lo que hemos conseguido en esta edición parece algo francamente difícil de alcanzar con un reality que lleva 20 años. Hay que remontarse a cuatro años para encontrar datos superiores. Esto es la magia y la fuerza de Supervivientes", comenzaba Carullo. La final, que reunió a Borja, Escassi, Montoya y Anita, culminó con la victoria de González tras superar al resto de finalistas en las pruebas finales y en las votaciones del público.

"El programa es más duro de lo que se ve. Ojalá nos hubiera dado comida como dicen. Mis respetos a quienes se fueron pronto como Beatriz Rico y a quienes llegamos al final como nosotros cuatro", comentó Borja durante la rueda de prensa. El ganador de la edición explicaba en qué iba a gastarse el dinero: "Me voy a comprar un coche porque lo perdí en la DANA. Y le prometí a Ana que si ganaba, pensando que no iba a ganar ni de coña, me compraría una casa".

El finalista Escassi, por su parte, agradeció la oportunidad de formar parte de la experiencia y destacó: "La gente del equipo gana menos que nosotros y están ahí y son los que a mí me hacen no quejarme y dar el 100%". La rueda de prensa a su vez contó con la presencia de los responsables de producción, que insistieron y destacaron los retos técnicos y humanos de esta edición del reality.

"Los cuatro finalistas se han dejado la piel en condiciones duras, no nos hacemos a la idea viéndolo por la tele, es mucho más difícil. (...) Hemos vivido una temporada climatológicamente especial con mucha tormenta, lluvia y viento y el programa se tiene que adaptar día a día con el equipazo que tiene detrás", señaló Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), productora encargada del reality por segundo año consecutivo.

Sandra Barneda y Laura Madrueño destacaron el compromiso emocional y profesional que exige la realización del reality. "Para mí es un regalo trabajar en 'Supervivientes'. Solo decirle a los concursantes que una vez más gracias porque nos dais lecciones y además nos dais espectáculo", declaró Barneda. "Quien no ha estado en los Cayos Cochinos, no sabrá nunca lo que significa realizar, producir y dirigir el programa más difícil de la televisión. Afrontando los temporales que hemos tenido, ha sido durísimo. Tenemos que estar orgullosos no solo por los datos, sino por el trabajo porque ha sido fantástico", subrayó por su parte Madrueño.

Por su parte, Ángel Ludeña, director de 'Supervivientes' en Honduras, se deshacía en elogios hacia Laura Madrueño: "Quiero poner en valor el trabajo de Laura. Hubo un programa en el que le dije olvídate de todo lo que te he contado porque vamos a hacer un programa totalmente diferente", recalcando cómo las condiciones climatológicas marcaron el formato en más de una ocasión. Carlos Sobera indicaba lo fácil que ha sido presentar las galas desde plató: "Siempre ha habido muy buen rollo, incluso cuando nos hemos tenido que regañar a los concursantes", declaraba.

Las voces de los finalistas y el cierre de la edición

Otros finalistas de la edición también tomaron la palabra en la rueda de prensa. "Hay algo muy bonito de este plató, que es donde he pasado fatigas y ver la palabra supervivientes para mí es 'superar'", declaró Montoya, quien a su vez recordó lo difícil que pensó que sería enfrentarse a esta aventura. Anita, por su parte, confesó que cumplió un sueño de su infancia: "Mi sueño desde pequeñita era entrar aquí y tengo que dar las gracias a este equipo por haberme dado la oportunidad".

Mediaset España anunció además dos entregas especiales para cerrar oficialmente la edición: 'La noche de los finalistas', programada para el jueves 19 de junio y el debate final con todos los concursantes, que se emitirá el domingo 22 de junio, ambos tras los partidos del Mundial de Clubes. Respecto a 'Supervivientes All Stars', Juanra Gonzalo explicaba que "hay que dejarles recuperarse un poco" antes de la próxima edición. "Nos vamos a enfrentar a algo que nunca hemos hecho, como es esa época del año que tendrá situaciones climatológicas peores", añadía el director general de Cuarzo Producciones, sin dar más detalles sobre la edición que reúne a exsupervivientes.