'Survivor' expulsa a un concursante tras las quejas de acoso sexual de una compañera

Por primera vez en 39 ediciones, la versión estadounidense de 'Supervivientes' ha expulsado disciplinariamente a un concursante. Se trata de Dan Spilo, un cazatalentos de 48 años procedente de Los Ángeles que había llegado a la recta final del programa. La decisión se debe a un incidente que ocurrió fuera de cámara y resulta polémica porque desde el principio una de sus compañeras había denunciado conductas de acoso por parte de él.

El presentador, Jeff Probst , fue el encargado de comunicar la salida a los concursantes: "". Los directivos optaron por erradicar su presencia por completo en ' Survivor: Island of the Idols ' y no contar con él en ninguna de las grabaciones posteriores. "", añadió Probst.

Dan Spilo, expulsado de 'Survivor: Island of the Idols'

Tras los créditos finales, una cartela informaba a los espectadores de que el superviviente había sido "eliminado del juego tras la notificación de otro incidente que ocurrió fuera de cámara y no afectó a ningún otro concursante". Si bien no han trascendido más detalles, la participación de Spilo fue polémica desde el primer día, cuando su compañera Kellee Kim protestó ante lo que consideraba "contactos físicos inadecuados".

El concursante no modificó su conducta y, días después, Kim volvía a protestar entre lágrimas. Sin embargo, la expulsión de Dan no llegaría hasta el día 36 del concurso. "Aunque esto confirma las preocupaciones que tuve desde el principio, me hubiese gustado que nadie más hubiese sufrido este tipo de comportamiento", ha escrito la joven en redes sociales tras conocer la decisión del programa. "CBS y 'Survivor' estaban al corriente del comportamiento de Dan desde el principio", ha denunciado.

Había sido advertido

"Me decepciona que se permitiese esta conducta durante tanto tiempo", reconoce Kim, que se alegra de que su valentía al hablar alto y claro haya tenido resultados. Por su parte, Jeff Probst, también productor del programa, ha explicado que, si bien el presunto acosador se enfadó al conocer la decisión de los directores, acabó marchándose de forma tranquila. "Se han dado en el juego problemas de la sociedad que nunca antes habíamos visto", señala el presentador, defendiendo que todos los concursantes deberían sentirse "seguros y respetados" en todo momento.

En los días anteriores a la expulsión de Dan Spilo, los productores de 'Survivor' se iban reuniendo con los concursantes en conjunto y en solitario. "Se les avisó sobre los límites personales y se les recordó que estábamos disponibles para ellos en cualquier momento", afirman. Además, "en su momento se le llamó la atención [a Dan] por su comportamiento". El programa permaneció alerta después, observando atentamente al náufrago hasta decidir su evacuación.