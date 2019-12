Risto Mejide da la cara por Mediaset, pero les recrimina el silencio con el caso de Carlota Prado

Fi Network era la primera compañía en retirar su publicidad durante la emisión de 'GH VIP 7'. Lo hacía un lunes 25. La semana cerraba con 40 marcas rompiendo su contrato con el programa. El llamado boicot a 'Gran hermano' parecía estar dando sus frutos, un movimiento inspirado por un suceso que tuvo lugar hace dos años en 'GH Revolution', cuando un concursante de la casa, José María López, abusaba presuntamente de su compañera sentimental, Carlota Prado. El silencio sepulcral que ha acompañado a todo este tiempo atrás se rompía en julio de este año, cuando ella daba su primeras declaraciones a través de su cuenta de Instragram. A partir de ahí, se sucedieron toda una serie de entrevistas y filtraciones del auto del caso, que desembocaban en una reacción de la productora del formato, Zeppelin, y la cadena de emisión, Telecinco (A través de Mediaset España).

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

La productora pedía perdón por cómo se gestionó todo, mientras que Mediaset condenó el suceso; pero desvinculándose de una responsabilidad que afirman no tener. Los comunicados, la fuga de marcas... Todo lo sucedido ha terminado con reacciones de todo tipo, como la de Risto Mejide, que da la cara tan solo dos días más tarde de que su compañera Marta Flich lo hiciera también en 'Todo es mentira'. El presentador, en primer lugar, ha condenado cualquier tipo de abuso o agresión sexual: "Me parece repugnante. Desde aquí, como hizo Marta Flich el pasado viernes, todo nuestro rechazo. Espero que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor y que nadie, absolutamente nadie, tenga que pasar por lo que pasó Carlota", manifestaba.

Una vez condenada la agresión, lo que ha querido rechazar es la actuación de la productora, la cual considera reaccionó "rematadamente mal". "Nadie paró el presunto abuso y todos hemos visto ese vídeo en el que se obligaba a la víctima a ver esas imágenes", expresaba Risto, para después matizar: "Pero es que ya lo ha dicho la productora, lo hemos visto en un comunicado en el que reitera sus disculpas. Luego veremos si es tarde o pronto, pero lo ha hecho. Ha hecho autocrítica y conociendo como conozco a muchos directivos de esa productora, que son amigos, digo que hubo mucha más torpeza que mala fe", concluía Mejide.

Alto y claro

El último punto que le quedaba por tocar era, pues, el modo de operar de Mediaset, su comunicado recriminando a Atresmedia la utilización del caso y la fuga de marcas. A los primeros, les daba un tirón de orejas, calificando la actuación de "desacertada": "Como trabajador de esta casa, no entiendo cuando se calla ante acusaciones tan graves como las que se están vertiendo sobre los programas y colegas de esta casa", opinó Risto, que no entiende cómo no pudieron pronunciarse desde un primer momento para evitar todo lo que ha venido después: "¿Tanto cuesta hacer lo que estoy haciendo yo ahora? El que calla parece que otorga y en este caso me consta que no es así".

Y su silencio no es lo único que condena, tampoco comparte que se haya tachado a la víctima de estar siendo utilizada por la competencia. "Yo creo que el derecho de cualquier víctima es que se hable cuando uno quiera o cuando pueda hablar. Sin que ningún grupo de mediático se lo diga", opinó. Sin embargo, ya sabemos que Risto Mejide no da puntada sin hilo y sí que quiso hacer un bordado de la actuación de Atresmedia con el caso: "Otra cosa es que al grupo mediático le vaya bien eso de empujar la bola para llevarse por delante el formato estrella de la competencia. Dicho esto, me parece repugnante aprovecharse de este caso para conseguir algo que no conseguiste de forma lícita", concluía.

Sus palabras para el boicot fueron más breves. Simplemente pidió que no se incitara a la marcas hacer de jueces. "La audiencia, que siempre tiene la razón, a veces también se equivoca. Y este es uno de los casos", cerraba Mejide su discurso: "Me habéis pedido mi opinión y yo os la he dado".