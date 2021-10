Susanna Griso sufrió "ansiedad" con la caída mundial de WhatsApp

WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron el lunes 4 de octubre del 2021 problemas de conexión que han mantenido a sus usuarios alejados de estas redes durante más de seis horas. Esta caída a nivel mundial ha impedido enviar y recibir mensajes con normalidad. Susanna Griso ha querido compartir con los espectadores de su programa cómo le afectó este inesperado acontecimiento.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Durante el paso diario de 'Las noticias de la mañana' de Antena 3 a 'Espejo público', Manu Sánchez, conductor del informativo matinal, contaba a la periodista que se había "quedado colapsado" y que "no sabía qué hacer" al no poder usar la aplicación de mensajería. La presentadora del magacín ha aprovechado la ocasión para revelar que a ella también le ha afectado mucho no haber podido usar WhatsApp. "Tuve incluso un poco de ansiedad", ha afirmado entre risas.

Minutos después y debatiendo con los colaboradores sobre lo ocurrido con las aplicaciones, Juan Ramón Lucas confesó que hubiera vivido la caída "como un alivio" si no hubiera estado trabajando, ya que le pilló en medio de "La brújula" y "hubo que llamar por teléfono a todo el mundo" para sacar adelante la edición. No obstante, la presentadora ha querido bromear con el tema: "Dicen que durante la caída de WhatsApp la gente caminaba sin mirar el móvil, y hubo incluso gente que habló con su pareja y amigos".

Polémica caída

Carlos Segovia, habitual de 'Espejo Público', ha asegurado en plató que la caída en bolsa de Facebook no solo supondría pérdidas económicas un día puntual, sino que aumentaría la inseguridad que crean las redes en los usuarios. "Hay polémica porque cada vez hay más iniciativas en EEUU sobre el poder que tienen estos gigantes tecnológicos, también en la Unión Europea", ha señalado el colaborador.