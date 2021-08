La gala Starlite 2021 celebrada en Marbella reunió a decenas de famosos de diferente índole con el fin de recaudar dinero para dos fundaciones: Niños en alegría y Lágrimas y Favores. Algunas de las personalidades más reconocidas que acudieron al evento fueron Antonio Banderas, Bertín Osborne, Georgina Rodríguez, Beret, Paloma Cuevas o Susanna Griso, entre muchos otros.

Susanna Griso, en 'Espejo público'

Esta última otorgó una escueta entrevista en el photocall a Europa Press, donde desveló ciertos detalles de la temporada de 'Espejo público' que vuelve en septiembre de 2021. "Dejé las cosas muy en marcha, con un cambio de plató y con bastantes cambios de equipo, pero luego ya he desconectado porque necesito, durante unas semanas, saber poco", empezaba diciendo la conductora del espacio matinal de Antena 3.

"Va a haber bastantes cambios visuales", aseguraba también Griso, apostando por la remodelación de la imagen de 'Espejo público'. Tras avanzar algunas de las modificaciones del programa, la reportera le preguntó sobre si le parecería bien fichar a la ganadora de 'Supervivientes'. "Yo creo que Olga Moreno es más personaje de la cadena de la competencia. No se me ocurre, no le veo mucho encaje por el tipo de programación de Antena 3", descartaba tajantemente la presentadora.

Primer verano en esta situación

Tras dejar claro que no ha pensado nunca en contar con la mujer de Antonio David Flores en su plató, Susanna Griso también se desmarcó en el conflicto protagonizado por Rocío Carrasco y su exmarido. "Yo no tomo partido ahí. Yo no tengo vela en ese entierro", aseguraba, sin meterse en terreno pantanoso. Antes de despedirse de la periodista, la directora de 'Espejo público' señaló que se encuentra muy bien tras su divorcio con Carles Torras. "Tenemos muy buena relación", declaraba ella.