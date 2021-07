Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, ha debutado por primera vez en un plató de televisión, pero no como habitual de la prensa del corazón. La joven acudió como invitada al programa 'Espejo público' durante la mañana del viernes 9 de julio. Allí, se estrenaba en la pequeña pantalla para ser preguntada por su familia y los planes profesionales que tenía en mente.

Carla Vigo en 'Espejo Público'

Susanna Griso aprovechó esta visita para conocer cómo es la relación con su familia. "Es una cosa de la que no hablo", respondía la joven tajantemente. Un asunto en el que no se encuentra cómoda al ser preguntada. "Yo te tengo que preguntar...", aclaraba la presentadora ante la incomodidad de Carla, quien ha evitado siempre hablar de su tía Letizia.

Durante la visita, la joven habló de su deseo de ser actriz. "Quiero ser actriz. Yo creo que lo llevas dentro. Naces sabiendo que quieres ser actriz". Una respuesta que aparó la atención de Santiago Segura, quien se encontraba en el mismo plató promocionado su última película. "Nos hemos encontrado en maquillaje y casi me desmayo cuando le he visto", ha comentado Carla Vigo, que compartía plató con unos de los directores de cine más conocidos en España.

"Sobrina de"

"Ser actriz es complicado, pero ser reina es imposible y tu tía lo ha conseguido. ¿Eso te anima?". Ante esa pregunta de partida, Clara Vigo respondía: "La verdad es que sí", sentenció. Además, la influencer trató de contestar a todos aquellos que la califican de "enchufada": "Me pone nerviosa porque para nada es así. Llevo dando clases de baile desde que tenía tres años y llevo trabajando toda la vida. No me han reglado nada. Si lo hubieran hecho, ya estaría en Hollywood", finalizó.