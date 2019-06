Susanna Griso, utilizada como reclamo de un presunto estafador de famosos

La imagen de Susanna Griso ha sido utilizada en más de una ocasión de forma fraudulenta para promocionar productos adelgazantes de dietas milagrosas. Pero esta vez, la presentadora de televisión se ha visto envuelta en un asunto algo más complicado que lo mencionado anteriormente. Y es que en 'Espejo público' se ha desvelado el caso de un hombre que presuntamente también ha utilizado a Susanna Griso para un fin engañoso.

Susanna Griso en 'Espejo público'

Tal y como han contado en 'Espejo público', el hombre en cuestión se hacía pasar por asesor de Susanna Griso para acercarse a otras personalidades famosas y así ofrecerles relaciones profesionales falsas con rostros conocidos. "¿Él se vendía como asesor mío? ¿En serio? ¿Como mi hombre de confianza? Me dejas muerta, esto no lo había leído yo", reaccionaba Griso al enterarse de todo, también de que una de las personas que podría haber sufrido este engaño es Carmen Lomana.

El hombre que presuntamente había utilizado a Susanna Griso como reclamo de otros famosos ha negado todo en 'Espejo público'. "Yo quiero decirle a Susanna que nunca he dicho que soy asesor de ella", empezaba excusándose él. "Ese día estaba invitado al Open de Tenis de Madrid y sentado al lado de Susanna. La vi y como la admiro y me encanta, le pedí una foto", relataba el hombre, afirmando el hecho de haberse tomado una instantánea juntos, tal y como había explicado Susanna Griso minutos antes.

Unas palabras para Lomana

Antes de terminar su intervención en 'Espejo público', el hombre ha querido lanzarle un mensaje a Carmen Lomana. "Si Carmen Lomana dice que le he estafado 14.000 euros que lo presente en una denuncia. No soy el pequeño Nicolás que se anda colando, nunca lo he hecho", decía él, desmintiendo de nuevo todo lo que se había destapado y hablado durante el programa.