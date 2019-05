Susanna Griso sale en defensa de Fran Rivera: "La gente opina sin ver el contexto de toda la conversación"

Las polémicas declaraciones de Fran Rivera en 'Espejo público', sobre el suicido de una mujer por la difusión de un vídeo sexual suyo entre sus compañeros de trabajo, han traído cola. Han desatado la reacción de decenas de usuarios de las redes, así como la de personalidades conocidas, tanto del mundo del espectáculo como política. Según han comentado en el programa, el torero no lo está pasando bien, y es por eso que Susanna Griso ha decidido salir en su defensa.

Susanna Griso, en 'Espejo público'

La presentadora aprovechaba unas declaraciones de Elisa Beni sobre el caso IVECO para meter su reflexión. "A mi el tema jurídico me parece muy importante, pero creo que deberíamos analizar también el tema social y el tema estructural que lleva a que estas desgracias se produzcan", decía la escritora, y acto seguido seguía la presentadora: "Estoy contigo. Esa era mi reflexión de ayer y muy parecida era la que hizo Fran Rivera".

"Creo que no se le ha interpretado. La gente opina sin ver el programa y sin ver el contexto de toda la conversación. Lo que trató de decir Fran Rivera es que en los institutos hay mucha gente pasándolo mal por vídeos como estos", expresaba Susanna Griso, que culminó su discurso: "Lo ideal sería que tuviéramos libertad para hacerlos, pero vamos a ser realistas, siempre hay malnacidos que los hacen corren".

Cargan contra los medios

Albert Castillón, que se encontraba en la mesa de debate del programa, recogió el testigo de Griso y lanzó, además, un recado para los medios de comunicación: "Yo puedo entender que alguien en Twitter coja la frase fuera de contexto y haga el lío, pero lo que no puedo entender es que lo haga la agencia de noticias Europa press y la mayoría de los digitales". Además, fue el encargado de informar de que el torero está pasando un mal momento: "Han hecho un daño a Fran tremendo".

El torero, por su parte, ha utilizado las redes sociales para poner el fragmento del vídeo entero con las polémicas declaraciones. Además, añadía un mensaje al tuit: "Ver la realidad es mejor que ver la manipulación". En el fragmento se escucha a Fran pronunciando el siguiente texto, el mismo del que se hicieron eco los medios:

Ver la realidad es mejor que ver la manipulación. pic.twitter.com/2bJUZLDiRN — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 30 de mayo de 2019

"A ver yo creo que aquí la base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor, sobretodo: 'no se pueden mandar vídeos de este tipo'. No es culpable, evidentemente, es una víctima. Y el malnacido que haya... No es de hombres hacer un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, a todas las mujeres, que no hagan vídeos de este tipo. Luego el malnacido que lo haya hecho y lo haya mandando a sus colegas, para ponerse medallitas de que machote es, pues es un asqueroso y es una sabandija de hombre. Estamos viviendo chantajes de este tipo todos los días".