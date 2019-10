Susanna Griso y Laura Borràs se enzarzan a cuenta de su apellido: "Me llamo Griso, no 'Grisu'"

La emisión de 'Espejo público' este jueves 31 de octubre se ha visto salpicada por una acalorada discusión entre Susanna Griso y Laura Borràs, portavoz de JxCat. Tras discutir sobre las agresiones a Mossos d'Esquadra durante las protestas de Cataluña, la presentadora del espacio matinal de Antena 3 acabó reclamándole a la política catalana que pronunciase bien su apellido.

Laura Borràs y Susanna Griso, en 'Espejo público'

"Yo respeto su opinión y me encanta entrevistarla, pero no nos ponemos de acuerdo ni en mi propio apellido, porque me llamo Griso y no 'Grisu', pero le agradezco mucho que me lo cambie", reprochaba la periodista desde plató, a lo que Borràs reaccionaba sorprendida: "Bueno, la 'o' en catalán es átona y se pronuncia y se pronuncia 'Grisu', pero no tengo ningún problema en decir su apellido como usted quiera".

"Perdóneme, mi apellido es italiano y toda la vida ha sido Griso. Si usted me lo quiere catalanizar me parece muy bien, pero yo le digo cómo se pronuncia", aclaró Susanna ya más risueña. "Yo le llamo como usted quiera que la llame. Llámame a mí 'Burrás', que yo sí me llamo así en catalán", reclamaba por último la portavoz de JxCat.

"La represión no va a ser la respuesta"

Acerca de los disturbios producidos en Cataluña durante las últimas semanas, Borràs entiende que "la represión no va a ser la respuesta, sino que la política debería serlo". La representante de Junts per Catalunya en el Congreso ha criticado lo que considera violencia y represión policial sobre "ciudadanos que se manifestaban de manera pacífica". "Las imágenes van a ser investigadas y se van a depurar responsabilidades", aseguró la política.