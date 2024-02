Por Rubén Rodríguez Tapiador |

José Luis Martínez Almeida y el Ayuntamiento de Madrid han decidido llevar a cabo una mascletá este domingo 18 de febrero a las 13:00 horas en la capital. Desde que se anunció la celebración de este evento, se ha generado una polémica en torno a ella, puesto que hay personas que apoyan este acto y hay otras que no quieren que se haga. Una de las personas que se ha mostrado en contra de la decisión del alcalde ha sido Susi Caramelo, a través de las redes sociales.

José Luis Martínez-Almeida en 'El hormiguero'

La humorista está en contra dea los que pueden perjudicar gravemente con los petardos: "Con todas las actividades que se podrían hacer aquí, Almeidacon su colega de Valencia".

"Que digo yo, que si querías traerte algo de Valencia, lo que podrías haber hecho es invitar a paella a todos los sin techo que tienes en Madrid, que está así de lleno, y hubieras quedado como Dios y no quedas como un tarado, que es lo que estás quedando ahora, como un tarado y un idiota", ha seguido asegurando la cómica. Además, Susi Caramelo ha afirmado que le ha empezado a caer mal el alcalde: "Ahora me caes fatal, no te trago ya".

Susi Caramelo ataca directamente a Almeida

"¿Por qué tenemos que pagar aquí todo el mundo sus vaciles? (...) Si te gustan tanto los petarditos, ¿por qué no metes la mascletá en tu boda? (...) No la metes porque si no, no se va a escuchar lo del 'Alabaré, alabaré'", ha comentado la cómica. En este vídeo, Susi Caramelo ha arremetido contra el alcalde en múltiples ocasiones: "Me recuerdas al típico señor que, cuando se pone a salir con una jovencita, hace cosas extravagantes. (...) Ojalá se te pare el chiringuito". Finalmente, ha bromeado con que no la van a llamar del Ayuntamiento de Madrid para contratarla: "Será por ayuntamientos en el resto de España".