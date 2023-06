Lolita critica la desastrosa actuación de Susi Caramelo en 'Tu cara me suena': "No has hecho nada"

Por Redacción |

"Es la segunda vez que voy a hacer de niña, yo creo que Atresmedia me quiere ofrecer un programa infantil. O eso o me están insinuando que soy bajita", aseguraba Susi Caramelo antes de subirse al escenario de 'Tu cara me suena' para interpretar "Corre, corre caballito", el clásico tema entonado originalmente por Marisol. "Me puedo caer por el foso, yo no lo descartaría", añadía, augurando lo que estaba a punto de pasar, al menos metafóricamente.

Susi Caramelo en 'Tu cara me suena'

Sin llegar a caerse al foso que separa el escenario del público, la humorista apareció subida en un carro junto al equipo de baile y Chenoa miraba perpleja, Àngel Llàcer no podía evitar reírse yde Manolo Escobar.

"Ha sido dificilísimo", comentaba Susi Caramelo al acabar la canción. "El final perfecto hubiera sido directamente al foso. Más que Marisol ha sido Marinublao", respondía Carlos Latre, que era el primero en emitir su juicio. En el caso de Chenoa, definía la interpretación como una "canción en decadencia", pero ninguna de esas afirmaciones mermó el ánimo de la imitadora. "Se me debería dar las gracias porque no he atropellado a nadie. Eso lo primero. Se me debería agradecer que sigáis todos vivos", bromeaba.

Bajando los humos

Al mismo tiempo que Susi Caramelo esgrimía ese alegato en su propia defensa, Lolita le iba pasando una cuerda por el cuello. "¡Y menos críticas! Y además te digo, es que soy como la mujer orquesta: canto, llevo el carro, hago voz de niña... Hago muchísimas cosas a la vez y ponéis en juego vidas humanas porque me habéis subido aquí a los bailarines", proseguía la cómica, hasta que Flores le echó en cara, con sentido del humor, la pobreza de su interpretación: "No has hecho nada de lo que has dicho. Ni has cantado, ni has hecho la voz de niña, ni has movido el carro. Si Marisol nos está viendo, tú no eras así. ¡Qué malamente has estado!".