Suso se enfrenta al supuesto estafador del Caso Cantora: "¿Me pedías fotos para extorsionarme?"

Suso Álvarez, colaborador habitual en 'Viva la vida', ha podido enfrentarse al supuesto estafador detrás del Caso Cantora, Ismael, quien fuera amigo de la hija de Belén Esteban. Visiblemente molesto, el exconcursante de 'GH 16' quería saber cuál era el objetivo de la persona que se hacía pasar por una modelo rusa para seducir a famosos por Instagram. Los colaboradores en plató lo tenían claro: para extorsionarlos.

Suso, cara a cara con Ismael en 'Viva la vida'

Suso ha preguntado directamente a Ismael: "¿Me pedías fotos para extorsionarme?". El joven, en apariencia muy tranquilo, ha defendido en todo momento su inocencia: "Se lo tienes que preguntar a la persona que ha hecho eso, no a mí que yo no he sido". El colaborador ha señalado entonces que es extraño que coincida la cuenta de correo de Ismael con el mail con el que se abrió la cuenta del perfil falso de la modelo rusa. El joven ha explicado que no sabe a qué se debe esta coincidencia y que ya ha denunciado ante la policía la usurpación de su identidad.

Pero Suso seguía insistiendo en que había algo que no terminaba de encajar: ¿por qué habían señalado a Isma como culpable? Kiko Matamoros ha ido más allá y le ha preguntado al joven si sabía quién le había inculpado. Según Ismael, fue una influencer a la que ya ha denunciado. El joven también ha denunciado el acoso colectivo que, en su opinión, está sufriendo durante la última semana.

La influencer de la que Ismael habla no es la única persona que le ha situado en el punto de mira, ya que 'Viva la vida' ha conectado en directo con un joven que se encuentra en Marruecos y que ha afirmado que puede "demostrar que quiEn está detrás de la cuenta de Cantora es Isma"; aunque no ha aportado ninguna prueba fiable ni ningún argumento. Entonces Emma García ha preguntado a Suso si él piensa que Isma es la persona que le ha engañado durante los últimos siete meses. El colaborador ha sido prudente: "No me veo en el derecho de culpabilizarlo, eso lo tiene que hacer un fiscal".

No va a denunciar

Suso ha explicado que no tiene intención de denunciar la filtración de sus mensajes personales, pero que si el daño se hace mayor o se continúa insinuando que él habló con la falsa modelo rusa cuando todavía estaba saliendo con su expareja, sí que interpondrá una demanda. Por ahora, ninguno de los otros famosos engañados, como Miguel Ángel Silvestre, Alejandro Albalá o Sergio Ayala, han manifestado su intención de interponer una denuncia por este caso.

El actor de 'Sense8' parece incluso que no se lo ha tomado mal, pues tras la filtración de uno de los audios que le mandó a la falsa modelo, ha compartido el siguiente mensaje a través de sus historias de Instagram: "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake... ¡Qué mala suerte tengo, joder!".