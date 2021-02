Syfy cancela 'Wynonna Earp' tras cuatro temporadas

Después de la accidentada producción de su cuarta temporada, Syfy ha anunciado que 'Wynonna Earp' no tendrá más temporadas. El western sobrenatural protagonizado por Melanie Scrofano llegará a su fin tras la emisión de los últimos seis episodios de la cuarta temporada, que se emitirán a partir del próximo 5 de marzo.

Dominique Provost-Chalkley y Melanie Scrofano, protagonistas de 'Wynonna Earp'

La producción de la cuarta temporada se retrasó hasta que la editorial de cómics IDW Entertainment encontró el dinero necesario para financiarla. En un momento dado, la creadora de la serie, Emily Andras, llegó a avisar a los fans de que tendrían que luchar por los nuevos episodios porque Syfy, o más bien la nueva dirección del grupo al que pertenece, no parecía muy dispuesta a gastarse más dinero en ella.

Por suerte, el asunto se acabó resolviendo. Y aunque finalmente no tendremos esa quinta temporada a la que Syfy se había comprometido, 'Wynonna Earp' podrá cerrar sus historias como se merece su fiel base de fans, muy activa tanto dentro como fuera de las redes sociales que ha organizado diversas convenciones dedicadas a la intrépida pistolera y sus amigos.

Una atrevida mezcla de géneros

La serie basada en el cómic de Beau Smith, que combina comedia negra, drama, western, aventura, ciencia ficción y terror, narra la historia de Wynonna Earp, descendiente del célebre Wyatt Earp que, gracias a la pistola mágica de su famoso ancestro, se dedica a devolver al infierno a los criminales y las criaturas sobrenaturales que se escapan de él. Ha recibido elogios a lo largo de estos años por su representación LGBTQ +, y ha sido reconocida con cuatro nominaciones GLAAD.

"Me gustaría agradecer a nuestro maravilloso reparto y equipo, que fueron fundamentales para hacer llegar 'Wynonna Earp' a nuestra leal y apasionada audiencia", afirma la creadora, productora ejecutiva y showrunner de la serie. "No podríamos estar más orgullosos de estos últimos seis episodios en Syfy, y estamos encantados de compartirlos con nuestros queridos fans, que han cambiado nuestras vidas para siempre. Me ha honrado contar la historia de Wynonna y su familia, y junto con Seven24, Cineflix y CTV Sci-Fi, tenemos la esperanza de que podamos seguir compartiendo sus inspiradoras historias en el futuro".