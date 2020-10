La tajante respuesta de Ana Mena tras su incidente en 'El hormiguero'

Ana Mena visitó por primera vez 'El hormiguero' el pasado jueves 15 de octubre donde repasó su carrera musical y presentó su nuevo éxito "A un paso de la luna" con el presentador del espacio, Pablo Motos. Por desgracia, lo más destacado de su entrevista en redes sociales fue un pequeño percance que tuvo durante una de las pruebas que se suelen hacer durante el programa, consiguiendo así acaparar la atención de los espectadores, quienes no dudaron en comentarlo por las redes sociales.

Momento del percance de Ana Mena en 'El hormiguero'

Una de las nuevas secciones del programa es realizar los bailes más famosos que hay en Tik-Tok de la mano de las Twin Melody (Aitana Etxeberria y Paula Etxeberria), estrellas de la exitosa red social. Ana Mena compartió unos minutos con las famosas gemelas que la propusieron realizar una coreografía un tanto movida. Durante el baile, la audiencia del espacio se percató de un pequeño objeto que caía del interior del vestido de la cantante. Muchos usuarios de Twitter aseguraron que se trataba de un tampón por el aspecto cilíndrico y blanco, algo que la propia actriz desmintió nada más terminar su entrevista con Pablo Motos, confirmando que lo que había perdido fue la pila del micro debido al agitado movimiento.

A pesar de haber desmentido dicho bulo, los comentarios y rumores no han cesado, por ese motivo, la cantante ha querido zanjar el asunto con humor, mandando una pequeña indirecta a quien aprovechó los rumores para utilizarlo como titular: "Pensaba que no hacía falta aclarar esto pero los tampones no se caen. Rodando por el suelo de risa. ¿De verdad alguien piensa que un tampón se puede caer? Y que la persona que escribe este titular sea una chica tiene delito...", ha publicado Ana Mena en su cuenta de Twitter. Un tuit que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, quienes consideran que la cantante no debería hacer caso de los comentarios. Eso sí, algunos creen que no todas las chicas son conscientes de que por un baile el tampón no se puede caer: "Hay chicas muy cazurras", respondía un usuario de Twitter.

Pensaba que no hacía falta aclarar esto pero los tampones NO se caen! ???? De verdad alguien piensa que un tampón se puede caer??? Y que la persona que escribe este titular sea una chica tiene delito... — Ana Mena (@AnaMenaMusic) October 16, 2020

El éxito de Ana Mena

Comenzó desde muy pequeña cantando en programas como 'Menuda Noche' de Juan y Medio. Más adelante consiguió publicar su primer álbum en el año 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las cantantes más populares, tanto en España como en otros países como Italia. Su canción "Ahora lloras tú" ha llegado a alcanzar los cuatro millones de reproducciones en Youtube y un millón en Spotify. Por si fuera poco, Ana Mena no sólo es buena cantando, también demostró anteriormente su talento en la actuación en la tvmovie de 'Marisol' o en la ficción protagonizada por María Castro, 'Vive cantando'.