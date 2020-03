Tania Llasera será profesora de inglés en 'Real Mom', formato de Boing para la cuarentena del coronavirus

Mediaset España lo tiene todo listo para que Tania Llasera vuelva a nuestra pequeña pantalla. La presentadora se encargará de conducir 'Real Mom', un nuevo formato diario que Boing estrenará el lunes 23 de marzo a las 13h25 y que llega para apoyar a las familias en el periodo de suspensión de las clases presenciales en los centros educativos. La intención de la cadena temática infantil con esta nueva propuesta es que los más pequeños de nuestros hogares aprendan inglés de una forma dinámica y divertida y que además sea un espacio que sirva de unión entre mayores y pequeños en nuestras casas.

=Tania Llasera en 'Real Mom'

"Vamos a aprender un poquito de ciencia, otro tanto de cocina y a lot of English", explica Tania Llasera, quien además deja claro que "las mamás y los papás no tendrán que preocuparse de que sus hijos presten atención porque eso va a correr de nuestra cuenta". La presentadora está convencida que la emisión del espacio se terminará convirtiendo para mucho de esos pequeños en el mejor momento de todo el día. "El saber sí ocupa lugar y tiempo, pero para nosotros ese lugar y ese momento pueden ser lo más divertido del día, the funniest moment of the day", añade, la presentadora.

Así son las secciones del programa

Su elección no es casual y es que Llasera es bilingüe con el inglés y el español como lenguas nativas, lo que sin duda la convierte en la candidata perfecta para hacerse cargo de un formato así. Cabe destacar que este contará con entregas diarias de 45 minutos y tendrá diferentes secciones fijas para vertebrar todos los contenidos. De esta forma, diariamente habrá una palabra protagonista en la que se profundizará para conocer sus significados y usos mientras que se dará también hueco a que los más pequeños hablen en inglés y castellano sobre conceptos y palabras en la sección 'Traducción libre'.

Por otro lado, Tania Llasera se meterá en la cocina para preparar originales y apetitosos platos para cocinar en familia mientras que nos invitará a realizar manualidades tradicionales y montajes centrados en el reciclaje de residuos caseros con la sección 'DIY (Do it Yourself)'. Por otro lado, también se contarán noticias curiosas en inglés, entrevistas a personajes inspiradores y se enseñará a bailar animadas coreografías en la sección 'Let's Dance', que se unirá a 'Let's Play', otra en la que los protagonistas serán juegos didácticos y familiares.