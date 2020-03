Guía de televisión para que los más pequeños se diviertan en casa durante el confinamiento por el coronavirus

Desde que se ha declarado el estado de alarma, tenemos que quedarnos en casa para que la situación acabe lo antes posible. Sabemos que el confinamiento por el coronavirus es duro; muchas horas encerrado y puede que echemos de menos cosas con las que nos divertíamos en el exterior. Por ello, desde FormulaTV hemos preparado este reportaje porque no queremos que nadie se aburra en casa y, aunque hay muchas cosas que hacer, también habrá huecos para ver la televisión.

En abierto

Clan

En este especial hemos querido recopilar todas las series infantiles que que están a nuestra disposición, distribuidas en tres grandes bloques:. Dentro de cada bloque, podrás buscar la cadena (o plataforma concreta) para conocer todos los contenidos en los que, además de series, también hay películas y programas. ¡No te pierdas nada!

'Momonsters'

El canal infantil de Televisión Española, se vuelca, como es habitual, en ofrecer una programación variada y divertida para los más pequeños de la casa. Entre las novedades, encontramos la serie 'Momonsters', pero seguirá ofreciendo todas las aventuras de los personajes favoritos de sus espectadores. 'Henry Danger', 'Trolls: ¡No pierdas el ritmo!', '¡Enróllate, Scooby-Doo!', 'Bob Esponja', 'Los Avatars', 'La Patrulla Canina', 'Peppa Pig', 'Viva el rey Julien', Las Hathaways entre fantasmas', Fangbone', 'Dinotrux', 'Fangbone', 'Yoko', 'Bing', 'El pequeño reino de Ben y Holly', 'El Hotel Furchester', 'Simón', 'Knight Squad: Academia de Caballería', 'Una casa de locos', 'La panda de la selva... ¡al rescate!' y 'VeggieTales en casa'.

Neox

'Angry Birds Stella'

Habitualmente, 'Neox Kidz' se ofrece los fines de semana, pero para potenciar sus series en estas fechas en las que los niños y niñas están en casa, la cadena de Atresmedia ha apostado por mantenerlo durante toda la semana. Dentro de este contenedor, podemos encontrarnos con estas divertidas series infantiles: 'Pucca', 'Angry Birds Stella', 'Barbie: Dreamtopia', 'Lluvia de albóndigas' y 'Pokémon'. Además, Neox acaba de estrenar la 30ª temporada de 'Los Simpson' y sigue ofreciendo 'Padre de familia'.

Boing

'El asombroso mundo de Gumball'

La cadena del grupo Mediaset dirigida al público más infantil, también está cargado de series para el público infantil. Entre su gran oferta de series, podemos encontrarnos algunas de las que más gustan a los peques de la familia: 'Taffy', 'Lego Ninjago: Maestros del Spinjitzu', 'Mr. Bean', 'Doraemon, el gato cósmico', El show de Tom y Jerry', 'El asombroso mundo de Gumball', 'The Happos family', Grizzy y los lemmings', 'Ben 10', 'Looney Tunes', 'Nicky, Ricky, Dicky y Dawn', 'El mundo de Craig' y 'Los Thunderman'.

Disney Channel

'El bebé jefazo: Vuelta al curro'

Esta cadena ofrece una gran selección de series tanto de animación como de acción real. Respecto a dibujos animados, en Disney Channel podemos encontrar la nueva temporada de 'El bebé jefazo: vuelta al curro', 'Prodigiosa: Las Aventuras De Ladybug', 'Pat El Perro', 'Los Green en la Gran Ciudad' y 'Calle Dálmatas 101'. Entre las series de acción real, la cadena cuenta con 'Súper Mickey Mouse Squad', 'Entre hermanos', 'Campamento Kikiwaka', 'Sydney & Max' y Jessie'. Además, los fines de semana emite cine en distintos horarios.

De pago

Disney Junior

'Mickey Mouse ¡Vamos de aventura!'

Durante todo el día, en Disney Junior podrás disfrutar una gran cantidad de capítulos de series infantiles 'La Casa de Mickey Mouse', 'Mickey Mouse ¡Vamos de aventura!', 'Pj Masks', 'Bluey', 'TOPS transporte oficial de peques', 'Vampirina', 'Gigantosaurus' y 'Bingo y Rolly', Más entrada la noche, la diversión continúa con 'La Guardia del León', 'La Princesa Sofía', 'Paprika', 'Zou', 'Tsum Tsum' y 'Henry, El Monstruo Feliz'.

Disney XD

'Phineas y Ferb'

A lo largo del día, los pequeños de la casa no se aburrirán con el montón de capítulos de 'Lab Rats', 'Phineas y Ferb', 'Gravity Falls', 'Anfibilandia', 'Los Green en la Gran Ciudad', 'Star contra las Fuerzas del Mal' y 'Patoaventuras', que Disney XD tiene preparados para ellos. Y si entrada la noche tienen ganas de seguir disfrutando de series, podrán ver 'Furiki', 'Mi colega es un fantasma', 'Randy Cunningham: Ninja Total', 'Chicostra' y 'Alien Gatuno'.

Canal Panda

'Los cuentos de Masha'

Canal Panda tiene una parrilla repleta de capítulos de series de animación que encantan a los niños y niñas de la familia. A lo largo de su programación podemos encontrar 'Floogals', '¡Vamos, Luna!', 'Cleo y Cuquín', 'Pingu en la ciudad', 'Molang', 'Panda y la ciudad de cartón', 'Los cuentos de Masha', 'Masha y el Oso', 'Los Superminihéroes', 'Hey Duggee', '¡Vete ya, unicornio!', 'NaturGato', 'Super Wings', 'Robocar Poli' y 'Las historias espeluznantes de Masha. Justo a medianoche, comienza una nueva selección de series con una amplia variedad de capítulos de 'Kody Kapow', 'Luo Bao Bei', 'Kazoops!', 'Bottersnikes and Gumbles' y 'Monchhichi'.

Nickelodeon

'ALVINNN!!! y las Ardillas'

Con una programación infantil y juvenil, Nickelodeon no quiere nadie se aburra en casa, por lo que emite a diario series como 'ALVINNN!!! y las Ardillas Single Story', 'Bob Esponja Single Story', 'Una casa de locos', 'Henry Danger', 'Los Thundermans', 'Nicky, Ricky, Dicky y Dawn', 'Bob Esponja, 'Atchoo', 'Aventuras en la ciudad', 'Una pizca de magia', 'Game Shakers', 'El misterio de los Hunter', 'Sam & Cat', 'Frankie', 'Escuela de Rock' y '44 Gatos'.

Nick Jr

'Peppa Pig'

Esta cadena se centra en la emisión de dibujos animados dirigidos a un público de entre 3 a 6 años de edad. Para todos ellos, ofrece a diario capítulos de 'Peppa Pig', 'Blaze y los Monster Machines', 'Rusty Rivets Single Story', 'La Patrulla Canina', 'Top Wing', 'Butterbean's Café Single Story', 'Shimmer y Shine Single Story', 'Bubble Guppies', 'Abby Hatcher', 'Rusty Rivets', 'Max y Ruby', 'Butterbean's Café' y 'Zack & Quack'.

Baby TV

'Zona de juegos para la imaginación'

Si en la casa hay bebés, pueden aprender a la vez que se divierten viendo la televisión. Su programación arranca con 'El momento de los buenos días' y a lo largo del día ofrece espacios como 'Juegos de puzzles', 'Arte y Música', Primeros descubrimientos mágicos', 'Zona de juegos para la imaginación', 'Jugar y aprender con canciones y rimas', 'Ratoncitos y otras historias', 'Adivinanzas con Tulli y sus amigos' y 'Diversión y rimas en familia'. Cuando empieza a hacerse de noche, la programación cambia para ir conciliando el sueño y emite interesantes espacios como 'Música clásica y cuentos tranquilos', 'Cálmate y relájate', 'Dulces sueños' y 'Noches de ensueño'.

En plataformas

Netflix Infantil

'La patrulla canina'

Netflix cuanta con un apartado de televisión infantil donde el público más pequeño encontrará horas de diversión. Entre las series que ahora son tendencia, se encuentran 'Escuela de cachorros', 'Una casa de locos', 'La patrulla canina', 'Victorius' o 'Pokémon: Indigo League' entre otras. Para ayudarnos a encontrar la que más nos gusta, Netflix las ha dividido en categorías: series de anime ('Yu-Hi-Oh', 'Sonic X', Beyblade Burst', 'Bakugan Battle Planet'...), de instituto ('Miraculous', 'Súper Hero Girls', 'Backstage', 'Un invierno de cuento'...), donde prima la amistad ('Kipo y la era de las bestias mágicas', 'Oddbods', 'El príncipe de Peoria'...), europeas ('Las aventuras de Tintín', 'Simon', 'Garfield'...), coreanas ('Larva', 'Super Wings', 'Robocar Poli'...), además de muchas series educativas para los más pequeños y otras donde la música es la gran protagonista. Netflix también cuenta con un gran número de películas como "Klaus", la saga "Harry Potter", "Mi vecino Totoro", "Mascotas", "Shrek" o "Peter Rabbit" entre una extensa selección.

HBO Kids

'Ben 10'

En el catálogo de HBO podemos encontrar gran número de series como de películas. En cuanto a las series, podemos disfrutar de 'Doraemon', 'Bob Esponja', 'Yo-Kai Watch', 'El asombroso mundo de Gumball', 'Peppa Pig', 'La patrulla canina', 'El show de Tom y Jerry', 'New Looney Tunes', 'Mucho Mike', 'Las tortugas Ninja', 'Ben 10', 'Dora, la Exploradora', 'Hora de aventuras', 'Las supernenas', 'Teen Titans Go!' o 'El mundo de Craig', entre muchas otras. Además, respecto al cine encontramos con grandes sagas como la de "Harry Potter", la de "Kung Fu Panda", la de "Madagascar", la de "Cómo entrenar a tu dragón" y la de "Shrek".

Movistar+ Infantil

'Bob Esponja'

Movistar+ tiene dedica gran parte de su catálogo a los peques de la casa. Para un público escolar, tiene series como 'Canciones de la granja 2', 'La patrulla canina', 'Peppa Pig', 'La gran fiesta de Pocoyó', Butterbean's Café', 'Charlie y los números', 'El reino infantil' y 'Rusty Rivets'. Para un poquito más mayores, ofrece 'Mickey Mouse', 'Dora, la exploradora', 'Blaze y los Monster Machines', 'Star Wars. La resistencia', 'Bob Esponja', 'El asombroso mundo de Gumball', 'Una casa de locos', 0Teen titans go!', 'Doctora juguetes', Muppet Babies', Doraemon, el gato cósmico', Ninjago' y 'Pokemon'. Y los que están ya a punto de convertirse en unos jovencitos pueden disfrutar de series como 'Henry Danger', 'Los Thundermans', 'Campamento Kikiwaka', 'K.C. Agente especial', Nicky, Ricky, Dicky & Down', Vuelve Raven' y Sydney & Max'. También cuenta con cine, con títulos como la saga "Ice Age", "Rio" y "Las crónicas de Narnia" y programas dedicados a estos espectadores: 'JappySoy', 'Art Attack', 'Pica-Pica', 'Panda y la cabaña de cartón' y 'Little Big Artist'.

Amazon Prime Vídeo

'Pocoyó'

En Amazon Prime Video, además de encontrar con series infantiles como 'Chi's Sweet Adventure', 'Pocoyó', Peppa Pig', cuenta con series originales como 'Pete the cat' 'Kung Fu Panda', 'The stinky and dirty show', 'Creative Galaxy', 'Bug Diaries', 'The snowy day', 'If you give a mouse a Christmas cookie', Thumle Leaf', 'Lost Oz', 'Danger & eggs', 'Costume Quest'. Todas estas son de animación, mientras que de acción real ofrece otras series como 'Just add Magic', 'Dino Dana', 'Maryellen 1955' y 'Gortimer Gibbons'. Además, también incluye cine en su catálogo, con películas como "Los Pitufos", "Shrek", "Alvin y las ardillas", "Rango", "Happy Feet" y "Angry birds", entre otras.

FilminKIDS

"La oveja Shaun: La película"

La plataforma de Filmin también dedica un apartado a los más pequeños de la casa con una selección de películas y series. Esta plataforma ha dividido sus títulos entre los que se basan en el espacio, los de anime japonés, los de pequeños guerreros o los que se llevan a reinos mágicos. Entre las novedades destaca "Zibila y el poder de las rayas", "La reina de las nieves", "Que empiece la carrera", "Las Navidades de Hugo", "Solan & Eri, misión a la Luna" y "La oveja Shaun: La película". Además, hay series de animación de toda la vida para que disfruten los pequeños mientras a los mayores les invade la nostalgia, como 'Astérix y Obélix' y 'Érase una vez... el cuerpo humano'.

Sky infantil

'Dora, la Exploradora'

El apartado infantil del catálogo de Sky ofrece nuevo contenido cada semana de distintas series como 'La patrulla canina', 'Henry Danger', 'Vampirina', 'Los Thunderman', 'Bingo y Rolly', 'Bob Esponja', 'Somos osos', 'Dora, la exploradora', 'Las tortugas ninja', 'Miles del futuro', Blaze y los monster machines', 'Steven Universe', 'Una casa de locos', 'Hora de aventuras', 'Las supernenas', 'Nella, una princesa valiente', 'Historias corrientes, Doctora juguetes', 'El asombroso mundo de Gumball', 'Ben 10' y 'Mona & Sketch'. Es interesante saber que Sky también ofrece una selección de series para los niños y niñas de una edad todavía más inferior: '1, 2, 3, ven a aprender conmigo', 'Banda de grandes bichitos, 'Billy Bam Bam', 'Canciones y rimas', 'Charlie y el alfabeto', 'Charlie y los números', 'Cuando Oveja conoció a Hipo', 'Cuddlies', 'Egg Bird', El espectáculo del vehículo', 'El espectáculo para adivinar', 'El tren del correo', 'El teatro de Emma', 'El kinder de Toto' y muchas más.