Por Joan Centelles Martínez |

Dani Martínez no abandonará Mediaset España, al menos por el momento. A partir de la próxima temporada televisiva, el presentador volverá a ponerse al frente de 'Martínez y hermanos', después de una primera temporada en Cuatro que supuso la vuelta del leonés al grupo. Este regreso a Mediaset se consolida ahora con un nuevo formato en el que Martínez también ejercerá de maestro de ceremonias.

Dani Martínez en 'Martínez y hermanos'

Según ha avanzado Yotele,. De origen británico, el espacio ha sido adaptado a otros países como Italia, Países Bajos o Francia, y en su desembarco en España contará con la producción de Fremantle.

La música y la risa son las grandes protagonistas de este talent show, que combina actuaciones musicales con monólogos y sketches. Además, la improvisación y la participación del público tendrán un papel fundamental en el programa, pues las personas que acudan al plató podrán convertirse en protagonistas. Por ejemplo, en 'Celebrity Karaoke', una de las secciones, un artista conocido acudirá al programa para sorprender a sus fans y estos tendrán la oportunidad de cantar con él.

Martínez y Mediaset

Dani Martínez ha estado muy vinculado a Mediaset España a lo largo de toda su trayectoria profesional. Entre los proyectos que ha cosechado en el grupo destacan formatos como 'Tonterías las justas' (2010-2011); 'Dani&Flo' (2017-2018), que condujo junto a Florentino Fernández; 'El concurso del año' (2018-2021); y 'Got Talent España' (2019-2022), que fue su último proyecto en el grupo antes de su marcha a Movistar Plus+ con 'Martínez y hermanos', formato con el que, a su vez, regresó a Mediaset España este 2024. Con 'The Big Show', la relación entre el grupo y el presentador leonés se consolida, y su presencia en la parrilla se alargará, por lo menos, una temporada más.