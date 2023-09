Telecinco completará la semana del debut de 'GH VIP 8' con dos estrenos de cine

Por Redacción |

El cine de estreno será clave para comprender el arranque de la nueva temporada televisiva de Telecinco. Recientemente, la cadena azul ha gastado una de las balas de su recámara al programar "Muerte en el Nilo" el 8 de septiembre para cubrir la baja de 'La última noche', que dejó un vacío en la noche de los viernes tras su cancelación. Y esa no es la única apuesta para intentar atraer al público, ya que desde Mediaset se ha promocionado ingentemente un repertorio de cintas que, en mayor o menor medida, tienen fresco su paso por las salas de cine.

, producida por la propia Telecinco Cinema,, que tiene detrás a un coloso como Disney. Ambas vieron la luz en 2021 y ahora compartirán debut televisivo en la semana del retorno de ' Gran Hermano VIP ' a Telecinco:. Debido a la emisión de ' Cuentos chinos ', que ocupará el access prime time de lunes a jueves, la emisión de

En una taquilla mermada por la pandemia de coronavirus, "Way Down" debutó en noviembre de 2021 con 1,234 millones de euros, superando así a "¡A todo tren! Destino Asturias" como mejor estreno español del año. Su principal reclamo era una trama al estilo de 'La Casa de Papel' encabezada por Freddie Highmore ('The Good Doctor') como un ingeniero que idea un robo al Banco de España mientras se juega la final del Mundial de Sudáfrica.

Por su parte, "Cruella" llegó a los cines en mayo de 2021, aunque al mismo tiempo también se ponía a disposición de los usuarios de Disney+ que abonaran el controvertido Acceso Premium. La protagonista de esta precuela de "101 dálmatas" es la villana Cruella de Vil, que narra aquí su historia de origen en el Londres de los años setenta, cuando era una joven aspirante a diseñadora de moda que poco a poco fue abrazando su cara más oscura.

El estreno de "Way Down" y "Cruella" pondrá la guinda a una semana en la que Telecinco buscará marcar un punto de inflexión, sobre todo a lomos de 'Cuentos chinos' y la octava edición de 'GH VIP', aunque también se brindará un nuevo episodio de 'La que se avecina' el lunes y se intentará plantar cara a 'The Floor' con 'El musical de tu vida' el miércoles. De ahí en adelante, Mediaset todavía tiene títulos como "Top Gun: Maverick", "Aladdín", "Frozen 2" o "El Rey León" en el disparadero para cubrir las necesidades de su parrilla.