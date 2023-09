Por Alejandro Rodera |

Mediaset España quiere darle un lavado de cara a Telecinco de cara a la nueva temporada. En plena crisis de audiencia, acentuada por el sorpasso acometido por La 1, el grupo de comunicación está en plena búsqueda de formatos para reconfigurar su prime time, y uno de los elegidos ha sido 'El musical de tu vida', con Carlos Sobera a la cabeza. Durante las últimas semanas, este contenido se ha promocionado como una de las novedades inminentes de la cadena azul y, en uno de los últimos avances, se ha desvelado su fecha de lanzamiento.

'El musical de tu vida'

Con piezas como ' Gran Hermano VIP ' o ' La que se avecina ' ya ubicadas en las parrillas,. Así pues, el show producido por Globomedia (The Mediapro Studio) se estrenará el próximoante un rival de envergadura considerable: ' The Floor '. Llegado tan solo una semana antes,(1,432 millones de espectadores) en su estreno del 6 de septiembre.

La principal baza de 'El musical de tu vida' para intentar brillar en el prime time será su conexión con figuras de renombre. Y es que el formato, que trenza elementos de superproducción musical y talk show, estructurará cada programa en torno a un invitado famoso, a quien se entrevistará en profundidad mientras se despliegan números musicales que servirán de repaso de su trayectoria vital y profesional. Entre los protagonistas que se dejarán ver en el plató estarán Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio.

Arranque a lo Flores

Como ha promocionado la propia cadena, la invitada del primer programa será Lolita Flores, que se emocionará con esas actuaciones musicales mientras echa la vista atrás para reflexionar sobre su extensa carrera sobre el escenario (y fuera de él). Así se dará el pistoletazo de salida a la adaptación española del formato belga 'The Musical of your Life', que el año pasado se alzó con la reputada Rose D'Or y que, tras alcanzar un 36% de media con su primera temporada en su país de origen, también tendrá versiones en Australia, Reino Unido o Estados Unidos.