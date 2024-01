Por Sergio Navarro |

No es la primera vez que 'No sé de qué me hablas' nos muestra un encontronazo entre invitados y presentadoras o, al menos, un momento bastante tenso. La noche del jueves 18 de enero volvió a ocurrir con la visita de José María García. El deporte, y en concreto el fútbol y la manera de informar sobre él, ha sido el protagonista de esta entrega del formato de La 1. Pero más en profundidad, se ha hablado de cómo se ha tratado desde los medios al fútbol femenino, contando con la visita también de Vero Boquete, la jugadora española más internacional.

"Gracias a ese tonto de Rubiales, porque no se puede ser más tonto...", soltaba Mercedes Milá , siendo interrumpido por García:

"No tienes razón". Sin embargo, Inés Hernand no vio bien que él tomara la palabra: "Yo creo que tiene que hablar ella del caso de Rubiales", decía señalando a la furbolista, y añadía hacia él: "Cállate un poco ya, José María, por el amor de Dios...". Pero al periodista le daba igual y seguía a lo suyo, por lo que Hernand tuvo que volver a interrumpir: "Basta. Que hable ella que lo ha vivido".

Inés Hernand y José María García, en 'No sé de qué me hablas'

Con cierta sorna, debido a que sabía que Hernand era abogada, García trataba de retener su turno diciendo: "Señora letrada, silencio". Y lo conseguía, pues fue él quien siguió hablando: "(Rubiales) ha sido un trágico presidente. No tendrían que haberle echado por lo que le han echado. Sino por otras mil razones que ella conoce igual que yo". Cuando por fin acabó, Inés se dirigió de nuevo a Vero Boquete para pedirle a ella que contara su punto de vista habiendo "vivido la Selección desde dentro y siendo capitana durante 14 años, y con un grupo de whatsapp con todas las miembros de la Selección.

Pero él, erre que erre

Eso sí, García no se cortaba después en ir cortando el discurso de la futbolista queriendo reconducir su discurso, haciendo que ella pudiera hablar en los espacios que le permitía el otro invitado. "Cuéntale a la señora abogada...", decía mientras ella se expresaba. Por fin pudo acabar una frase completa y, cuando Milá trataba de dar paso a otro bloque del programa, el periodista volvía a la carga, por lo que Hernand tuvo que frenarle de nuevo: "Por el amor de Dios, José María...", decía ya riéndose, rendida. Mercedes Milá veía a su compañera y decía a García: "Esta tiene una cara que en cualquier momento se saca una bota y te da un golpe..", mientras que la humorista ya no daba crédito de la situación: "Eres indómito, eh. Le da igual".