José María García atiza a RTVE por la retransmisión del Mundial de Catar: "Las elecciones están cerca"

Las críticas hacia la celebración del Mundial de Catar 2022 no cesan. La última polémica en España ha estado protagonizada por el veterano periodista deportivo José María García, quien acudió como invitado especial al programa 'Plano General' en La 2. García siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y opinar sin tapujos sobre todo lo que se le preguntara y en esta ocasión no ha sido diferente.

'Plano general'

El madrileño comenzó la entrevistacomo sede para que se celebre el Mundial de 2022: "". El presentador del espacio, Jenaro Castro, quiso saber si con esa afirmación

"Que se celebre en noviembre, interrumpiendo las competiciones, con esa temperatura, con la problemática del sitio donde se celebra. Nadie podría entender que se celebre ahí", expresó el periodista. Por otro lado, también quiso criticar a RTVE por la retransmisión de todos los partidos de la Roja e insinuó el motivo por el que estos habrían decidido adquirir los derechos del Mundial: "Están próximas las elecciones, hay que hacer lo que no se ha hecho antes".

Respuesta del presentador

Estas palabras no sentaron demasiado bien al conductor del espacio, quien previamente había presumido de que la pública iba a cubrir exhaustivamente el evento futbolístico. "Damos los partidos porque el fútbol es de interés general y de interés público", rebatió Castro. García, por su parte, zanjó la tensión declarando que estaba de acuerdo con él, pero que RTVE no había demostrado demasiado interés: "Estamos en televisión y no quiero molestarte ni a ti ni a los que te permiten decírmelo, pero qué pena que TVE no tenga un mundial cada año para que se encargue adecuadamente de estas cosas. Cuando lo hace, lo hace muy bien", zanjaba.