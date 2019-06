Teresa Rabal, completamente arruinada, vende su casa para hacer frente a las deudas

Teresa Rabal, hija del actor Paco Rabal, ha concedido esta mañana una entrevista a 'Socialité' para contarle a los espectadores los malos momentos económicos que está atravesando y que le han obligado a tomar una decisión radical. Según ha confesado la propia entrevistada, se ha visto obligada a vender Villa Renata, su casa de toda la vida y donde había vivido con su marido Luis Eduardo. "El día que cerré mi casa y entregué las llaves lloré", confesaba.

Además, la cantante, actriz y presentadora de televisión también ha contado que se ha marchado a vivir con su madre, la también actriz Asunción Balaguer, donde ha recibido a los reporteros de 'Socialité'. Aunque la situación es dramática, Teresa ha querido encontrar el lado positivo al asunto, que es que ahora podrá estar con su madre y cuidarla. "Tiene una casa enorme y ya es muy mayor", explicaba.

"En esa casa he vivido la infancia de mis hijos, mi matrimonio con Eduardo, todo mi trabajo, porque tenía la oficina allí. He vivido muchísimas cosas", recordaba la actriz. "Pero esas cosas me las he llevado conmigo. No solamente los recuerdos, sino que me he traído mis muebles, mis cosas del trabajo, todo. Se han quedado los muros, pero lo que había dentro me lo he traído yo", terminaba por apuntillar.

Teresa Rabal, desaparecida de la televisión

Uno de los motivos de su ruina económica podría radicar en su desaparición de la televisión. Este mismo 2019 ha tenido una aparición en un episodio de la tira diaria 'Derecho a soñar' y ha realizado una colaboración especial en la película 'A pesar de todo', de Bambú Producciones para Netflix, pero antes de eso solo figura su participación en un episodio de la serie 'Truhanes' en 1994. Fuera del mundo de la actuación, Teresa Rabal se ha paseado por algunos platós de televisión, como 'Sábado Deluxe', 'Viva la vida' o '¡Qué tiempo tan feliz!' hablando de algunos temas como la enfermedad que sufrió hace unos años o en homenajes a sus padres.