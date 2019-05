Adrián Rodríguez, hundido económica y psicológicamente tras 'Supervivientes 2018': "Estoy en tratamiento"

Adrián Rodríguez visitaba el plató de 'Sálvame' el pasado 28 de mayo de 2019 para hablar de la cruda realidad que está viviendo a día de hoy. Y es que, tal y como cuenta el actor, lleva un año muy malo, tanto económica como psicológicamente. ¿Y a qué se debe todo esto? El joven lo achaca a un acto en un concreto: su participación y posterior abandono en 'Supervivientes 2018'.

Adrián Rodríguez en 'Sálvame'

"Fui porque tenía importantes problemas económicos. Y también era un reto personal, yo siempre habría querido ir, porque lo veía desde casa y era una aventura y una oportunidad brutal", explicaba Adrián Rodríguez cuando Jorge Javier Vázquez le pregunta exactamente por qué acudió a dicho reality. "Dentro de mí alguien tomó esa decisión", dijo Rodríguez, refiriéndose a su abandono voluntario de 'Superviviventes 2018'.

"Durante todo este tiempo, pues aceptando las consecuencias, que han sido sobre todo de cara a la autoestima y al trabajo", confesaba el actor. "Es una oportunidad y tú te vas por la puerta de atrás. Ha sido muy duro porque no he vuelto a aparecer por ningún lado", añadía el joven. "Estoy en tratamiento psicológico porque no lo sé gestionar yo solo", admitía también Adrián Rodríguez.

¿Por qué no le llaman?

El presentador de 'Sálvame' indagó en la causa principal de que Adrián Rodríguez no estuviese trabajando en nada últimamente. "Puede ser que los directores de casting no me llamen por haber participado en un reality, pero también puede ser por mi imagen porque estoy bastante tatuado y eso cuesta", decía el joven actor. "Creo que tienen una mala impresión de mí en el mundo del cine", añadía Rodríguez. "Me gustaría que me dieran una nueva oportunidad", pedía justo antes de irse del plató de 'Sálvame'.