Thais Villas regresa a 'Zapeando' lanzando pullas: "Me echaron del primero, a ver lo que duro"

'Zapeando' ya se ha hecho un hueco en la tarde de laSexta después de varios años de emisión. Desde 2013, mucho antes de que el formato estuviera liderado por Dani Mateo, ha ido cambiando de colaboradores, pasando por él un sinfín de rostros con la intención de amenizar el rato a los espectadores con su humor. Pero en el programa del 12 de noviembre, regresó una de las personalidades que pusieron los cimientos a 'Zapeando'.

Thais Villas regresa a 'Zapeando'

Se trata de Thais Villas, quien fue presentada por Mateo a lo grande: "Hoy tenemos una novedad, una novedad espectacular. Hoy ha venido a vernos una leyenda de la tele que se llama... ¡Thais Villas!". La colaboradora aceptaba los cumplidos con mucha alegría, pero hacía una matización: ella ya estuvo en 'Zapeando', concretamente en el primer programa, pero parece que su colaboración no gustó al equipo.

"Gracias por lo de la novedad porque con la edad que tengo, yo te lo agradezco", aceptaba con humor la oscense. Quique Peinado, uno de los colaboradores más longevos, echó la vista atrás y recordó que Villas estuvo en el primer programa. "Estuve en el primero o en el piloto", comentaba. Ante la pregunta del presentador sobre qué pasó y por qué no se mantuvo en las siguientes entregas, la humorista no dudó en lanzar una pequeña pulla: "Pues me echaron, a ver lo que duro aquí".

La trayectoria de Thais Villas en televisión

Aunque el trabajo de la colaboradora no pareció cuajar en su momento en 'Zapeando', sí que lleva desde los primeros pasos de laSexta ligada a la cadena. Villas ha sido una de las colaboradoras de 'El intermedio', trabajo que ha compaginado con otros programas regionales y con su salto a Movistar+ para presentar 'Las que faltaban', donde lideró este formato constituido por mujeres que estuvo en antena durante dos temporadas.