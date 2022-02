The CW pone en marcha 'Gotham Knights' y los spin-offs de 'Sobrenatural' y 'Walker'

The CW ha abierto la veda. Como cada año a estas alturas, las networks están valorando qué guiones de la montaña de proyectos que se acumulan en los despachos tienen el potencial necesario como para convertirse en series. El paso intermedio es producir un piloto con el que comprobar la viabilidad, y la cadena de WarnerMedia ha decidido encargar episodios de prueba de tres proyectos que, a priori, parecen encajar totalmente con su filosofía.

Jared Padalecki y Jensen Ackles en 'Sobrenatural'

Uno de esos títulos es 'The Winchesters', el spin-off de 'Sobrenatural' que centra su atención en los padres de Dean y Sam, John y Mary, como apunta TVLine. La precuela explora la historia de amor entre ellos y la asociación que formaron para salvar al mundo. El encargado de narrar el relato será el también productor ejecutivo Jensen Ackles que, de salir adelante la serie más allá de su piloto, reviviría la franquicia en la que estuvo implicado durante quince temporadas.

La polémica que suscitó 'The Winchesters' cuando se anunció su desarrollo en junio de 2021 se ha disipado con otro encargo. En aquel momento, el exhermano de Ackles en la ficción, Jared Padalecki, se quejó de no haber sido informado de la expansión de 'Sobrenatural', pero ahora se le ha dado una buena razón para no enfadarse con The CW al encargar el piloto de 'Walker: Independence', spin-off de 'Walker'.

Padalecki será el productor ejecutivo de este nuevo proyecto, que se traslada al siglo XIX. Obviamente, la precuela se alejará del protagonista de la serie original, y redirigirá su foco de atención a Abby Walker, una mujer cuyo marido es asesinado mientras viajaban hacia el Oeste. En busca de venganza, Abby une fuerzas con Hoyt Rawlins, y ambos acaban llegando a Independece (Texas), donde se congregan ciudadanos en busca de una nueva vida. Los responsables de 'Walker: Independence' son Anna Fricke y Seamus Fahey, showrunner y coproductor ejecutivo de la serie matriz, respectivamente.

Más antihéroes de DC

La tercera producción que acometerá su piloto es 'Gotham Knights', cuya trama gira en torno al hijo adoptivo de Bruce Wayne y su alianza con los descendientes de los enemigos de Batman cuando el Caballero Oscuro es asesinado. Los jóvenes tratarán de limpiar sus nombres al ser acusados de matar al héroe de Gotham. 'Gotham Knights' ha sido desarrollada por James Stoteraux, Chad Fiveash y Natalie Abrams, que vienen de trabajar en 'Batwoman'.